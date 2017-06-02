Празник, що вшановує Святу Трійцю

У неділю християни відзначатимуть П’ятидесятницю, або празник Святої Трійці. Святкують цей день на п’ятдесятий день після Великодня.

Свою назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса. Таким чином цей празник нагадує про Святу Трійцю, три відомі прояви, лики (іпостасі) Всевишнього — у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа.

У Святому Письмі описано цю величну подію. На десятий день після Вознесіння апостоли разом із Господньою Матір’ю перебували в одній світлиці. Як розповідає євангеліст Лука у книзі «Діяння святих апостолів», «нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила увесь той дім, де сиділи вони. І з’явилися їм язики поділені, немовби огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав.

Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. А коли оцей гомін зчинився — зібралася безліч народу, — та й дивувалися, бо кожен з них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою!.. Усі ж побентежилися та й дивувалися, та й казали один до одного: «Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? Як же кожен з нас чує свою власну мову, що ми в ній народились?.. — усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими!»

Саме зі сходження Святого Духа на апостолів починається історія створення святої вселенської (кафолічної) апостольської Церкви, від якої ведуть своє походження всі сучасні християнські громади на нашій планеті.

В Україні празник має назву Зелені свята. Цього дня в народі прийнято прикрашати оселі й двори гіллям і зіллям. Обрядовість Зелених свят у наших предків-слов’ян знаменувала завершення весняного і початок літнього календарного циклу. У ці дні пращури вдавалися до магії, випрошуючи у природи добрий врожай.

Підготувала А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел