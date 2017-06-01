САЛАТ НЕ БЕЗ МОРОКИ

Жалієсі сусідка, же її дві курки яйці п’ют. «Як сі вчипи їдна з другою до гнізда, то закім нароблю крику, вони всьо передзьобают. Що вжем тілько з ними не робила: і окремо запирала, і відгодовувала, і обкурувала полином. Навіть їдній дзьоба врізала. А толку як не було, так і нема — як дзьобали, так і дзобают. Тре, певно, зарізати», — скрушалася бідака.

Я во по своїх курах знаю: бували такі квочки, же своїх курит товкли, як гаманів. А в Мироська з кінця вулиці то коза до себе козеня не хтіла підпускати. Ніц но дуцала і гонила по всьому пасовиску. Чисто, як наші політикани з народом. Тілько різниця в тім, же ми їх «висиділи» і вигріли, відгодували і відпоїли, а вони теперка починают коники нам показувати. Правда, то такі скороспілки, же ну. Ще як пару місяців до виборів, то ходят, як фарисеї після сповіді. А як тількисьмо поставили галочку, де тре, то всьо — можна всіх дзьобати і тлумити, кілько влізе. Як казав раз Миросько, «вбралисі в палки, то вже вчат свої роботи».

Поки вони вчат, ми будемо свою роботу робити, коло плитки. Правда, інколи тутка можна не дуже сі морочити і зрихтувати щось простеньке і легеньке для жолудка. Приміром, салат з омлетом. Зара літо, яйці є, зеленина є, молоко під руками, то чого би не полегшити кухарські будні. Як казала їдна знайома, не все є час і сили, жеби мандрибони рихтувати. Інколи можна просто зварити бараболю, припудрити її шкварочками, взєти горня квасного молока і ситно повечерати.

Отож, рихтуємо салат. Для него нам тре три морквині, дві цибулі і дві яйци, ще дві столових лижки молока, півтори столових лижки муки, жменьку вареного куричого мняса, майонез, зо два-три зубці часнику і олія. Моркву тремо на грубій тертці, цибулю нарізаємо півкільцями. То всьо просмажити на олії. Окремо скалатати яйця, муку, молоко, збити файно, посолити, поперчити і всмажити омлет. Порізати його соломкою, додати до моркви з цибулькою. Порізати дрібно куриче мняско. Всі складники акуратно вимішати, заправити майонезом, вдусити часник і ще можна зеленої цибулі покришити. Салат солити вже не тре, хіба як любите більш солене.

Можна на омлеті зрихтувати ще такий салат. Замість куричого мняса можна взяти 300 грам свинячого язика, зварити його, так само дрібно покришити. На тертці потерти зо 100 грамів твердого сира. До дрібно порізаного омлету додати язик і сир, як маєте, то ще на соломку поріжте огірок, додайте петрушку і заправте майонезом.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича