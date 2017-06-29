Санаторно-курортне лікування ветеранів праці

Чи мають право ветерани праці на безплатне санаторно-курортне лікування і на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування?



А. КУШНІР.

смт Заложці Зборівського району.

Ветерани праці мають переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом міністрів (пункт 3 статті 7 Закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», далі — закон).

Отже, в законі прямо не вказано про безплатні путівки для ветеранів праці, бо переважне — це не безплатне.

Відповідно до закону компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування ветеранам праці виплачується за їх бажанням у розмірі його вартості на час проведення оздоровлення, але не більше ніж середня вартість санаторно-курортної путівки (пункт 4 порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженого постановою КМУ від 17.06.2004 р. №785 (далі — порядок).

Середню вартість санаторно-курортної путівки визначає Мінсоцполітики за поданням Фонду соціального захисту інвалідів та погодженням з Мінфіном щороку в межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України про державний бюджет на поточний рік (пункт 7 порядку).

Право на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на два роки (з урахуванням року проходження самостійного санаторно-курортного лікування).

Компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування ветеранам праці виплачують структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за умови перебування ветеранів праці на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (пункт 8 порядку).

Підставою для виплати грошової компенсації є такі документи: відповідна заява, посвідчення ветерана праці, облікові дані про одержання путівок та грошової компенсації (пункт 3 порядку).

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел