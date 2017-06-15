Ще би моду на… сметанник

Як тілько забуваєш про їдні вибори, відразу зачинаютьсі другі. І так по колу. А з тими виборами починают вигулькувати нові партії. Во вже чувім, же Савченко си якусь склепала. Ну і най там. Треба ж для різноманітності нові писки людям рекламувати. А то ми вже за роки, відколи Україна незалежна, звикли до їдних і тих самих, які тілько назви своїх партій міняют. Хіба десь колись когось нового до гурту возьмут.

А кому сі дуже хоче покерувати, той си іменну робит. І що головне — кажне нас вчит, що тре робити. Їден — вилами махати. Другий — цукерки ліпити. Трета — косу заплітати. Четвертий купу років показував, як тре сі вправляти зо серпом і молотом, поки му не заборонили то робити. Не політика, а мода якась. Мода на керовання, на показуху. Отакво дивишсі на наших модників-балакунів і думаєш: так язиком меле, як колись моя корова хвостом на літнім пасовиску. Ще би теє меленє та й для простих людей на добре виходило. А то купа партій, купа реклами, а в результаті в нашім парламенті як не масажистки і чиїсь шофери, то безробітні й малограмотні. Потім тілько сі дивуєм, чо то в нас кажний закон — як дишло — недороблений.

Моя сусідка ніц но сі сварит, же я її улюблених депутатів і політиків критикую. Так що тре братисі до кухні, а то на другий раз мені сметани до пляцка не видіти. А сметана в моєї сусідки ой яка добра. А сметанник із неї… Тримайте рецепта.

Беремо три яйци, 150 грам маргарини, 300 грам сметани, шклянку цукру, дві чайні лижки амоняку, капку солі й муку. Їдну шклянку муки змішати з посіченою маргариною, вибити яйці, додати сметану, цукор, амоняк і сіль. Файно вимішати і поступово додавати муку, поки тісто не стане таким, як на вареники. Розділити його на три частини, тоненько розкачати і спекти. Тоди збити півлітри сметани зо шклянкою цукру, можна додати в масу чи суниці чи які інші ягоди, які будете мати під руками. Лишаєте сметанник на ніч, жеби паланиці увібрали в себе вологу. А далі ви й без мене знаєте, що робити. До сметанника можна зготувати ще такий-во напій. Для него нам тре буде збити в блендері шклянку ягід (можете взєти чи суниці, чи будь-які інші), порізаний банан і чайну лижку цукру. До суміші вляти півлітри зимного молока (хоча, якщо схочете, то можна й більше, але тоди додайте більше цукру, жеби було солодше). То замість звичного компоту.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича