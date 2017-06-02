Ще й не фінішували, а вже нагородили

Із тривалого панегірика, продемонстрованого минулої неділі, 28 травня, в прямому ефірі спеціалізованої футбольної телевізійної передачі, незрозумілим залишилося хіба одне. З яких же таких причин власник донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов протягом трьох років не відвідував матчі за участю свого дітища?

Адже ми всі з вами, звичайно, не раз і не два бачили на іншому телевізійному каналі відомого і згаданого вже олігарха регулярні сюжети про його благодійну допомогу знедоленим мешканцям окупованого Донецька та його міст-сателітів. Мовляв, без кількох кілограмів макаронних виробів із гречкою ті не мали би надій на виживання. Так само, як і мали нагоду наприкінці минулого — на початку цього року вже з повідомлень патріотів дізнатися про їхні серйозні наміри припинити торгівлю доморощених бізнесменів з тими ж окупованими територіями.

Старання Парасюка і Семенченка з компанією, зрештою, завершилися тим, що держава сама (через три роки після окупації?!) вирішила запровадити блокаду. Однак на статки власника «Шахтаря» така прикрість, вочевидь, не надто вплинула. Тож після невдач у двох попередніх турнірах і вирішив, що настав час переможно повернутися у вітчизняний футбол.

Дурниці, звичайно, що чемпіонат завершився позавчора, в останній день весни. Так поспішали з констатацією факту остаточної перемоги над конкурентами, що бенкет з нагоди десятої перемоги «Шахтаря» в чемпіонатах не посоромилися організувати, навіть не дочекавшись офіційного фінішу турніру. І президент Федерації футболу України Володимир Павелко, який у парламенті представляє провладний блок, не вважає моветоном роздавати компліменти принциповим опонентам. Мовляв, «Шахтар» — ідеал клубної роботи з виховання як молодого покоління, так і головної команди, де вже добрих півтора десятка років диктують моду… бразильські легіонери.

Висновок і справді може бути лише один. Доки демократичні цінності не повернуться до українського футболу, доти в ньому і пануватиме беззаконня. Та в чемпіонаті країни з більш ніж сорокамільйонним населенням гратиме стільки команд, скільки сильні світу цього забажають. І до того ж власник найсильнішого вітчизняного клубу приїжджатиме на урочистості не тоді, коли належиться, а тоді, коли йому заманеться.

Результати передостаннього 31-го туру: «Чорноморець» — «Зоря» — 0:1, «Олімпік» — «Олександрія» — 0:0, «Шахтар» — «Динамо» — 2:3 (Паулу Фонсеку не могло не обурити, що Олександр Дердо став дванадцятим гравцем у складі «Динамо»), «Зірка» — «Сталь» — 0:1, «Волинь» — «Карпати» — 0:1, «Ворскла» — «Дніпро» — 1:0.

А в завершальному, 32-му, так і не було дограно зустріч «Дніпра» з «Волинню». Через вибух петарди поруч з голкіпером гостей арбітр на початку другого тайму вирішив достроково її припинити. І хоч «Дніпро» вів у рахунку, йому, швидше за все, зарахують технічну поразку. Інші результати: «Карпати» — «Зірка» — 2:1, «Сталь» — «Ворскла» — 0:0, «Олександрія» — «Шахтар» — 1:1, «Зоря» — «Олімпік» — 2:0, «Динамо» — «Чорноморець» — 2:1. Після завершення проведеної в Одесі зустрічі з «Чорноморцем» Сергій Ребров оголосив, що йде у відставку. Новим головним тренером уже називають Олександра Хацкевича.

Тепер вся увага — до національної збірної України. В неділю, 11 червня, на неї чекає виїзний відбірковий матч групового турніру чемпіонату світу 2018 року із збірною Фінляндії. А напередодні, 6 червня, підопічні Андрія Шевченка проведуть товариський поєдинок із збірною Мальти.

Фото з вільних джерел