Штрафів не уникнути

Фахівці Тернопільської ОДПІ радять не забувати про своєчасну сплату єдиного внеску. Інакше покарання неминуче.
Начальник відділу адміністрування єдиного внеску Тернопільської ОДПІ Сніжана Кравчун повідомила,, що впродовж січня-травня цього року за несвоєчасну сплату єдиного внеску до страхувальників застосовано 202 фінансові санкції на загальну суму 206,4 тисячі гривень. А за неподання чи несвоєчасне подання звітності з цього внеску 354 платники сплатять 77,8 тисячі гривень штрафу.
Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ