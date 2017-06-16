Штрафів не уникнути

Минають роки й десятиліття, а ми й сьогодні вслухаємось у її повчання «без надії сподіватись», вірити в «досвітні вогні». І нині «палають страшні, незагойнії рани / На лоні у тебе, Україно!» І нині актуальні її застереження: «Так буде доти, поки Велет (народ. — Д. П.) не зірве з себе пута й не закує в них […]