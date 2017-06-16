СОНЦЕ. МОРЕ. ДРУЖБА

ЯКЕ ЦЕ ЩАСТЯ — ЛІТНІ КАНІКУЛИ! А ЩЕ БІЛЬШЕ ЩАСТЯ, КОЛИ ВДАЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ ЇХ НА БЕРЕЗІ ЧОРНОГО МОРЯ. НЕЩОДАВНО ДІТИ З ЛИСИЧАНСЬКА ТА СЕЛА НИЖНЬОГО, ЩО НА ЛУГАНЩИНІ, ВІДПОЧИВАЛИ У ЗАТОЦІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА БАЗІ ВІДПОЧИНКУ «ЕКОДАЧА», ЯКУ НАДАВ ЇМ СЕРГІЙ МАЛАХОВ. ТУТ Є ВСІ УМОВИ: ПРЕКРАСНО ОБЛАШТОВАНІ КІМНАТИ З УСІМА ЗРУЧНОСТЯМИ, БІЛЬЯРДНИЙ ЗАЛ, ПОРЯД МОРЕ, А НАЙГОЛОВНІШЕ — ЧУДОВА КОМАНДА КУРАТОРІВ, ЯКИХ ПІДІБРАВ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ВОЛОНТЕР ВАСИЛЬ КОНЬКО, СПІВОРГАНІЗАТОР ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СХІД І ЗАХІД ЄДИНІ», І ДАВ МОЖЛИВІСТЬ ОЗДОРОВИТИСЯ ДІТЯМ ВОЇНІВ АТО З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ТА ПРИФРОНТОВОЇ ЗОНИ З ЛУГАНЩИНИ. УСЬОГО У ЦІЙ ТАБІРНІЙ ЗМІНІ БУЛО 72 ОСОБИ.

Зустріч дітвори на території табору була дуже теплою. Найперше ми вручили панові Василю вітальну газету, яку привезли з Лисичанська, щоб таким чином висловити вдячність за турботу. Діти швидко перезнайомились між собою, разом склали програму відпочинку на час перебування у Затоці, а це півмісяця.

Двічі приїздили до нас артисти з Білгород-Дністровського на чолі з начальником районного відділу культури Інною Цуркан. Учасники танцювального ансамблю «Бескидський сувенір» полонили глядачів віртуозним виконанням. Відвідування Одеського аквапарку настільки захопило юних відпочивальників, що емоції просто зашкалювали.

За словами дітей, цей відпочинок приніс їм неймовірні враження. П’ятнадцять днів (з 1 по 15 червня) минули непомітно. Усі потоваришували, залишили одне одному сувеніри на згадку. Домовилися про зустріч наступного року. Звичайно, такого яскравого оздоровлення дітей не було б, якби не вдалося об’єднати небайдужі серця для тих, хто потребує допомоги. Дуже добре, що є такі волонтери, як Василь Конько та його друзі, які єдиною командою дарують щастя дітям з усієї України. Знаю, це нелегко, це великі витрати, але разом, як кажуть у народі, можна гори зрушити.

Від імені всіх дітей, їхніх батьків щиро дякуємо усім, хто спричинився до цього: Василеві Вікторовичу Коньку, Сергію Віталійовичу Надалу, Іванові Адамовичу Чайківському, Василеві Романовичу Мазурику, Василеві Йосиповичу Лилу, Степану Богдановичу Рубаю, Ользі Степанівні Колос, Віталію Володимировичу Мариновському, Юрієві Фролову, Ігореві Богдановичу Гуді, Галині та Михайлу Ратушнякам, Леоніду Олексійовичу Бицюрі, директору ПП «Браво» Андрію Дмитровичу Фурделі, директорові автосервісу Борисові Івановичу Богойчуку, директорові гуртівні «Пан-Баняк» Анатолію Веселовському. Віримо в праведність вашої справи.

Від свого імені хотіла б запропонувати тернопільській громаді визнати Василя Конька «Людиною року», він того вартий.

А в «ЕкоДачу» уже заїхала нова зміна дітей учасників АТО, якими теж опікується пан Василь та його команда. Гарного їм відпочинку та незабутніх вражень.

Віра УСЦОВА.

м. Лисичанськ Луганської області.

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