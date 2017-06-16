Тернопільські козаки із берегинею

Цими днями знану освітянку, заступника директора Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Галину Федун удостоїли високого звання. У Києві на великій раді генеральної старшини Українського реєстрового козацтва її призначили головною берегинею українського козацтва в Тернопільській області, помічницею отамана області з громадської роботи та роботи з молоддю.

Пані Галина бере активну участь в організації мистецько-освітніх заходів, зокрема, велика їхня частина спрямована на розвиток козацького духу в області. Тож у своїй доповіді вона розповіла про здобутки і напрацювання на цій ниві. Пані Галина наголосила, що робота з молодим поколінням неможлива без мистецької складової. У цьому контексті згадала заслуженого художника України Євгена Тимофійовича Удіна, котрий є співзасновником дитячих художньо-мистецьких пленерів для обдарованої молоді, які організовує та проводить управління освіти і науки міської ради, комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, творчо-мистецька група «Євген Удін і компанія». Зокрема, четвертий такий захід, присвячений Року козацької слави на Тернопільщині, провели в замках Вишнівця та Збаража. Тема козацтва дуже близька для Євгена Удіна: їй він присвятив багато робіт. Назвала Галина Федун й інших митців, котрі популяризують ідеї козацтва, роблять його близьким для сучасників, активно пропагують образи оборонців України.

— Я вважаю, що справжнє відродження козацтва в Україні розпочнеться тоді, коли до його лав увіллється молодь, що вболіває за народні справи і прагне духовного та морально багатого майбуття, коли теперішні козаченьки зрозуміють, що по них судять про все козацтво і народ загалом, — каже пані Галина. — Відроджене козацтво може стати тією суспільно-політичною і культурною течією, що згуртує всі верстви нашого народу та зможе цивілізованими методами вирішувати нагальні питання. Козацтво має величезний потенціал, котрий служитиме становленню України як могутньої європейської держави.

На фото: Галина ФЕДУН і гетьман Українського реєстрового козацтва Анатолій ШЕВЧЕНКО.

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