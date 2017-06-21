Традиціям не зраджують

Попри те, що розпорядження про проведення XXVII сільських спортивних ігор Тернопільщини підписали лише останнього весняного дня, в багатьох районах краю наймасовіші змагання сільських фізкультурників уже в розпалі. Нещодавно, скажімо, в Яблуневі на стадіоні «Нічлава» відбулися аналогічні за порядком сільські спортивні ігри Гусятинського району.

Як і торік, у них узяли участь двадцять дев’ять сільських колективів фізкультури. Змагання традиційно розпочалися з урочистої ходи, яку очолили переможці попередніх ігор — фізкультурники із Сидорова. Всіх учасників щиро привітали голови райдержадміністрації і районної ради Віталій Батіг із Василем Бойчуком, сільський голова господарів спортивних баталій Андрій Фик. За доброю традицією почесних гостей зустріли запашним короваєм.

Першими на старт вийшли легкоатлети. Другий рік підряд найспритнішими в естафеті стали Назар Бутрак, Володимир Гладій, Ігор Витвицький і Віталій Маковський із Верхівців. Другими фінішували бігуни зі Старого Нижбірка, третім — квартет із Сухостава.

У вправі за довгим циклом Андрій Гримало із Чабарівки, піднявши дві 24-кілограмові гирі п’ятдесят разів, торішню «бронзу» поміняв на «золото». Другим знову став Назар Присяжний з Оришківців (30 підйомів). А екс-чемпіонові Петрові Добровольському цього разу довелося задовольнитися третім місцем — 28 підйомів. Тим часом у рукоборстві вже вкотре не було рівних Олегові Петренку з Целіїва, який у вирішальній сутичці здолав опір уже згаданого Ігоря Витвицького з Оришківців. Третій призер — Богдан Бережний з Коцюбинців.

Найбільш емоційними для вболівальників, звісно, видалися змагання з перетягування линви. П’ятірка богатирів із Васильківців у складі Миколи Грабика, Олега Вархала, Миколи та Андрія Павлюків і Ігоря Гути почергово перетягнула на свою половину всіх суперників. На другу сходинці п’єдесталу піднялися атлети зі Старого Нижбірка, на третю — з Оришківців.

У чоловічих змаганнях з дартсу серед сільських голів та старост найвлучніший Ярослав Мацієвський з Оришківців. За ним — Андрій Гайдаш з Васильківців і Микола Світловський із Сидорова.

У змаганнях спортивних сімей Микола Павлюк із дружиною Марією та сином Валентином до золотої нагороди у перетягуванні линви додав для збірної Васильківців ще одну медаль найвищої проби — сімейну. Команда Володимира Рогатинського з Яблунева — друга. А третьою фінішувала сім’я Білінських із Верхівців.

У пляжному волейболі, як і торік, перемогу відсвяткував дует спортсменів із Хлопівки. Друге місце виборола команда з Оришківців, третє — з Васильківців.

Наймасовішими ж, без сумніву, знову стали змагання з міні–футболу. На двох майданчиках в Яблуневі змагалися майже три сотні прихильників шкіряного м’яча. На радість місцевим глядачам до вирішального двобою дійшли господарі та сусіди із Сухостава. Основний час не виявив переможця. А в серії пенальті фортуна посміхнулася гостям. У матчі за третє місце команда з Котівки здолала Постолівку.

Не можна не зауважити, що і всі бажаючі не залишилися осторонь: змогли спробувати власні сили в нових і цікавих видах спорту, запропонованих Яблунівськаою сільською радою спільно з Андрієм Балабухом. Таких, як армліфтинг: ролінг-тендер (підняття ваги діаметром 60 міліметрів за рукоятку, яка прокручується), хаб (підняття ваги п’ятьма пальцями кисті руки), ескалібур (підняття ваги за вертикальну штангу діаметром 50 мм) та мастреслінг (у сидячому положенні, спершись ногами в розмежувальну дошку, — перетягування суперника за допомогою дерев’яного кия). Переможці цих звитяг також не залишилися без нагород cільського голови Яблунева Андрія Фика.

Фінальним акордом XXVII сільських районних спортивних ігор Гусятинщини стало нагородження лауреатів загальнокомандного заліку: перемогу впевнено вибороли фізкультурники з Васильківців. Команди Яблунева та Старого Нижбірка набрали однакову кількість очок. Лише більша кількість призових місць дозволила господарям здобути другий за величиною кубок. До п’ятірки найкращих також увійшли колективи з Чабарівки і Сидорова.

Переможці та призери нагороджені кубками, грамотами, медалями Гусятинського районного комунального підприємства «ФСТ «Колос – спорт для всіх». А після спортивних баталій гості та яблунівчани переглянули цікаву концертну програму за участю місцевих аматорів та артистів із Хоросткова і Копичинців. Усіх присутніх не забули почастувати смачною юшкою місцевих поварів.

Фото з архіву автора