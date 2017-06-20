Це справді круто!

Проведене в Тернополі минулої неділі спортивне свято інакше як грандіозним не назвеш. Перший Тернопільський напівмарафон зібрав не тільки відомих майстрів, а й сотні любителів бігу і здорового способу життя.

І нехай не ображаються лауреати забігів, але перемогу над собою здобув кожен, хто запланував для себе подолати двадцять один, десять чи п’ять кілометрів та дістався фінішу. Медалі отримають усі, хоча декому їх пізніше організатори надішлють поштою. Вочевидь, такої масовості не сподівалися.

На Театральному майдані невдовзі після забігів дорослих також стартували і фінішували майже три сотні юних бігунів, які разом з Тернопільським обласним відділенням Національного олімпійського комітету України і Тернопільським міським центром фізичного здоров’я населення відзначили олімпійський день.

Після завершення бігу на 100, 500 чи 1000 метрів їм також вручили медалі, сертифікати з олімпійською атрибутикою, пам’ятні подарунки від партнерів спортивного свята.

Фото Василя БУРМИ