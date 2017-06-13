У ЛАНОВЕЦЬКОМУ РЦЗ БЕЗРОБІТНИМ ПРОПОНУВАЛИ ЙТИ У ПОЛІЦЕЙСЬКІ

У Лановецькому районному центрі зайнятості відбувся профінформаційний захід для безробітних «Презентація роботодавця». На ньому йшлося про співпрацю служби зайнятості з територіальними органами Національної поліції щодо добору кандидатів у поліцейські.

Інспектор Лановецького відділення поліції, майор Сніжана Рудько розповіла про вакантні місця, про вимоги до претендентів, до стану їхнього здоров’я, фізичної підготовки.

Безробітних особливо цікавили питання соціального захисту поліцейських, можливість їх вступу на навчання до вишів за відповідним спрямуванням, умови кар’єрного росту.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби