У податковій буде «гаряче»

Фахівці Тернопільської ОДПІ готові до спілкування з усіма бажаючими. На цьому тижні традиційна гаряча лінія відбудеться в середу, 21 червня, на наступному — у четвер, 29 червня.

Найближчої середи пропонована тема для обговорення — «Подання податкової звітності». З 15-ї до 16-ї години на запитання відповідатиме начальник відділу електронних сервісів та звітності Любов Зіновіївна Воловоденко. Телефон — 43-46-44.

А в четвер, 29 червня, з 11-ї до 12-ї години з вами спілкуватиметься завідувач сектору організації роботи Центру обслуговування платників та надання адміністративних послуг Тернопільської ОДПІ Ігор Юрійович Івахів. Фахівець готовий розповісти про звернення громадян, порядок подання і розгляду заяв. Телефон — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ