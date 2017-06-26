Обійнялися мелодії України та Америки

Справжнім подарунком для тернопільських шанувальників музики став у рамках закриття творчого сезону концерт симфонічного оркестру обласної філармонії за участю американських музикантів — гобоїста Ігоря Лещишина та диригента доктора Анни Бінневег.

Розпочали програму увертюрою до опери «Весілля Фігаро» Вольфганга Амадея Моцарта. Потім звучав концерт для гобоя з оркестром Мирослава Скорика, який композитор присвятив саме Ігореві Лещишину, нашому земляку, вихідцеві з Теребовлянського району, що багато років успішно працює у США. Перша прем’єра концерту відбулася у Львові, а друга — в Тернополі.

Завершила концертну програму симфонія №9 «Новий світ» Антоніна Дворжака, написана у США. Як розповідав ведучий концерту Андрій Оленин, вважається, що в цій симфонії чеський композитор втілив свої враження від перебування у Сполучених Штатах Америки. Вона вперше прозвучала у Нью-Йорку 1893 року. Наш симфонічний оркестр грав її удруге. Вперше, як розповів мені маестро Мирослав Кріль, це було років дев’ять тому.

Увесь вечір за диригентським пультом стояла професорка Колумбійського університету доктор Анна Бінневег. Її стримана, навіть дещо холодна манера диригування відрізнялася від тієї, до якої ми звикли, коли за пультом стоїть керівник симфонічного Мирослав Кріль. Але як вловлював кожен її порух оркестр, що, як завжди, звучав злагоджено й високопрофесійно. А потужна симфонія А. Дворжака буквально полонила слухачів дивовижною поліфонією звуків, настроїв, емоцій, щедрою музичною палітрою. Шквал аплодисментів, вигуки «Браво!» зворушили диригента. Вона кланялась і усміхалася, усміхалась і кланялась. І хоч не промовила жодного слова, за неї усе сказала музика.

До речі, Анна Бінневег та Ігор Лещишин — подружжя. Кілька років тому музиканти виступали у Львові, де з ними й познайомився директор нашої філармонії народний артист України Ярослав Лемішка. Саме йому зателефонував пан Ігор і запропонував зіграти з нашим симфонічним оркестром концерт для гобоя з оркестром Мирослава Скорика. Так двоє закоханих у музику людей перелетіли океан і прибули в Тернопіль, щоб подарувати собі і нам свято.

Галина САДОВСЬКА.

Фото з вільних джерел