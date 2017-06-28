Увага: розшукують убивцю дівчини!

У понеділок, 26 червня, приблизно о сьомій годині ранку у Вишнівці, що на Збаражчині, знайшли вбитою випускницю місцевої школи. Тіло сімнадцятирічної Ірини Мукоїд на узбіччі дороги виявив місцевий житель. Він і викликав поліцію та «швидку». Смерть настала від проникаючого ножового поранення в ділянку серця — такі висновки судмедексперта, який оглядав тіло.

Відомо, що напередодні дівчина разом із друзями пішла на святкування Дня молоді. За словами начальника відділу комунікації головного управління Нацполіції в області Сергія Крети, востаннє вона спілкувалася з мамою телефоном о 1.30—1.40 ночі. Сказала, що збирається повертатися додому.

За попередніми результатами, нападник, окрім того, що смертельно поранив загиблу, ще й згвалтував її. При огляді місця події слідчі припустили, що вбивство сталося на тому ж місці, де знайшли тіло. Про це свідчать знайдені поруч речі: ймовірне знаряддя вбивства — ніж і мобільний телефон загиблої. У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці опитали друзів, знайомих дівчини і тих, хто бачив загиблу в останні хвилини життя.

Слідчі головного управління Нацполіції в області звертаються до водіїв, які 26 червня в період з першої по п’яту години ранку проїжджали дорогою Доманово — Ковель —Чернівці — Тереблече через Вишнівець у напрямку Рівного. Якщо в цей час ви їхали неподалік місця злочину, а в автомобілях є відеореєстратор, принесіть відео й допоможіть встановити особу чи осіб, причетних до вбивства сімнадцятилітньої дівчини. Анонімність гарантується.

Повідомити інформацію можна ще й за номерами телефонів у Збаражі: (068)346-73-46, (096)490-54-40, (03550)2-12-45, у Тернополі — (0352)27-12-58, (067)471-66-23.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел