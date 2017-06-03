Винятків не передбачено

Чи існують винятки, завдяки яким можна продавати технічно складні товари без РРО? У Тернопільській ОДПІ на це запитання відповіли заперечно.

Винятків щодо можливості незастосування РРО для технічно складних товарів, які були раніше у використанні, нормативно-правовими актами не передбачено. У випадку торгівлі фізичною особою — підприємцем, який є платником єдиного податку, технічно складними побутовими товарами, що були раніше у використанні, незалежно від їх гарантійного строку експлуатації, розрахунки мають проводитися із застосуванням РРО.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ