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03.06.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Винятків не передбачено

Чи існують винятки, завдяки яким можна продавати технічно складні товари без РРО? У Тернопільській ОДПІ на це запитання відповіли заперечно. 

Винятків щодо можливості незастосування РРО для технічно складних товарів, які були раніше у використанні, нормативно-правовими актами не передбачено. У випадку торгівлі фізичною особою — підприємцем, який є платником єдиного податку, технічно складними побутовими товарами, що були раніше у використанні, незалежно від їх гарантійного строку експлуатації, розрахунки мають проводитися із застосуванням РРО.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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