Виставка сучасного живопису

У тернопільській галереї «Бункермуз» відкрили міжнародну виставку «Епоха майстрів – час вкаже майстра».

Експозицію сформували полотна 33-ох художників із України, Польщі, Великої Британії, Німеччини Білорусі та інших країн.

Проект «Епоха майстрів – час вкаже майстра» з’явився завдяки художнику Ігореві Дрозду, родом із України, але давно пов’язаного з Польщею. Ця експозиція є мостом між митцями різних країн. За твердженням Ігоря Дрозда, проект покликаний довести, що у культури немає кордонів. Виставку покажуть у різних містах Польщі, України та інших країн.

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