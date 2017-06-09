ЯК ХИТРУЮТЬ У СУПЕРМАРКЕТАХ

Сотні нюансів продумують маркетологи, плануючи, як забезпечити вигідніші продажі. Мізкують, де товар розмістити, як виділити його ціну і ще й так, аби покупець був твердо впевнений, що його покупка — дуже вигідна та із задоволенням приходив сюди знову й знову. Але ж наші кишені й гаманці теж не бездонні. То як же не дати себе обдурити? Для цього варто знати хитрощі супермаркетів.

Парні продукти. Супермаркет робить вибір за вас, розміщуючи пиво, рибу, чіпси й горішки поруч, щоб у вас пропала потреба пошуку.

Сімейні «впакування». Виробники змушують вас думати, що ви заощадите, якщо купите мішок перцю або п’ятикілограмову упаковку морозива. Насправді вони просто прагнуть, щоби ви купували набагато більше, ніж вам потрібно.

Пошук необхідного. Усі основні типи продуктів у магазині розміщені в різних його частинах: молоко в одному відділі, м’ясо в другому, хліб у третьому і так далі. Саме тому ви попутно купуєте масу непотрібного і витрачаєте грошей більше, ніж розраховували.

Стара добра розкладка. Продукти, які супермаркети прагнуть продати якнайшвидше, зазвичай лежать на рівні очей. Ті ж, які й так добре купують, — вище або нижче. А на нижніх полицях можна побачити товар, здатний зацікавити дітей.

«Мені потрібно заповнити!» Чим більший супермаркет, тим більші його візки. Катаючи їх рядами, покупці підсвідомо хочуть цілком заповнити свій «транспорт». Дослідження показують, що більші візки змушують купувати на 19% більше.

Вузькі проходи. Це зроблено спеціально для того, щоби покупець, блукаючи вузьким проходом, міг бачити одночасно товар як з лівого, так і з правого боків ряду.

За нами стежать. Супермаркети всіляко намагаються перетворити звичайних покупців у постійних. Для цього вони видають різні дисконтні карти, які, по суті, зобов’язують вас ходити саме в цей магазин, бо у вас є в ньому знижка.

Безкоштовні пробники. Покупців можуть спонукати придбати товар, який вони тільки-но продегустували, тому що пробувати дають тільки високоякісні продукти.

«Гарні стенди» з продуктами. Коли покупець бачить такий стенд, він сприймає ці продукти, як акційний товар, хоча то просто гарні полиці з продуктами, які супермаркет намагається просувати.

Імпульсивні покупки. Один з найпотужніших інструментів, який використовують супермаркети, — полиці біля кас. Усі, хто стоїть у черзі, розглядають розміщені поруч батончики та жуйки й часто беруть їх із полиць.

«Свіжі» продукти. Щоб додати овочам і фруктам вигляду більшої свіжості, працівники магазину обприскують їх водою.

Запахи. Аромат свіжого хліба або іншої готової до вживання продукції одурманює покупців і змушує їх купувати більше й більше, особливо якщо вони заходять за покупками після робочого дня — найчастіше, зрозуміло, з відчуттям голоду.

«Стратегічний» вибір музики. У сучасних великих магазинах зазвичай грає тиха й повільна музика, щоби вселити покупцям почуття спокою й упевненості. Якби тут звучала швидка ритмічна музика, покупці б значно швидше отоварювалися і залишали магазин, що власникам супермаркетів аж ніяк не вигідно.

Зрадницькі жовті цінники. Побачивши жовтий цінник, покупці думають, що заощадять, і чим вища перекреслена ціна, тим вони у цьому впевненіші. Але часто супермаркети навіть не збиралися продавати товар за «старими» цінами.

Очищені та миті фрукти й городина. Лінь — такий самий двигун торгівлі, як і реклама. Дослідження підтверджують, що мита й очищена городина коштує покупцям значно дорожче від оригінального неочищеного продукту.

Знаючи ці хитрощі, ви більше не будете купувати те, що зовсім не збирались. І не забувайте, що ходити в супермаркети бажано зі списком справді потрібних продуктів. А ще — тільки ситим, інакше голод теж допоможе зробити імпульсивні покупки, щодо яких потім будете жалкувати.

Підготувала ОЛЬГА ВОЛИНСЬКА.

Фото з вільних джерел