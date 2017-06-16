Як видати книжку?

Хочу видати книжку в Тернополі, але не знаю, як. Можливо, ви підкажете через газету. Яка вартість тисячі книжок? А ще мене цікавлять умови конкурсу «Коронація слова».

Костянтин.

м. Тернопіль.

Нині видати книжку не проблема — були би гроші. У Тернополі є близько двадцяти видавництв. Їхні координати й номери телефонів можна знайти в Інтернеті й детальніше довідатися про умови видання книжок у кожному з них.

Видавництва працюють з авторами на різних умовах, проте скрізь вартість книжки залежатиме від якості паперу, обкладинки, формату, наявності ілюстрацій, кольору, кількості сторінок і примірників тощо. Чим менший тираж, тим дорожче обійдеться примірник книжки — таке правило діє скрізь.

Краще набрати текст майбутньої книжки на комп’ютері й запропонувати її видавництву в електронному вигляді.

Про умови «Коронації слова» можна прочитати на сайті конкурсу http://koronatsiya.com, адже він щороку триває у восьми номінаціях, і умови подання рукописів за кожною різні. Довідки щодо конкурсу можна отримати за номерами телефонів: (067)252-50-20, (095)000-70-00.

Мирослав САЛКО.

Фото з вільних джерел