Якщо керівника мобілізували

Які дії роботодавця у випадку мобілізації? Начальник відділу адміністрування єдиного внеску Тернопільської ОДПІ Сніжана Кравчун зазначила, що на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період він уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати.

Протягом десяти днів після мобілізації роботодавці подають до податкової інспекції заяву за формою, встановленою Інструкцією № 449, та копію військового квитка із зазначенням даних про призов особи на військову службу під час мобілізації.

Начальник відділу також зауважила, що сплата єдиного внеску такими роботодавцями має бути здійснена протягом 180 календарних днів з першого дня їхньої демобілізації без нарахування штрафних та фінансових санкцій.

Докладні консультації – в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефонами 43-46-10, 52-12-27.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ