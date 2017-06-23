«Якщо вже співаки агітують за продаж землі, то щось там таки «сховано»

Земельна реформа — одна з найбільш обговорюваних тем серед українців. Особливо це стосується селян, які мають земельні паї (частки). Днями в Тернопільському прес-клубі дискутували щодо того, кому буде на користь продаж землі сільгосппризначення і для кого виникнуть труднощі. Організована була зустріч Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України ДОРАДА.

За словами представника асоціації Йосипа Книжицького, таке обговорення корисне для загального розуміння ситуації, того, як у перспективі сприйматимуть ринок землі і селяни, і сільгоспвиробники.

«Фермери, які займаються ягідництвом, садівництвом, не готові нині вкладати значні кошти в справу, бо не впевнені, що зможуть розпоряджатися землею, на якій вирощують урожай, — каже директор проекту «Розвиток полуничних кооперативів» Андрій Галяс. — Наприклад, для полуниці один цикл займає чотири роки, для малини — вісім, сади потребують від 15 до 20 років догляду. Весь цей час фермер повинен вкладати кошти у виробництво. Окрім цього, цей сектор створює дуже багато робочих місць, є перспективним. Упевнений, що ринок землі потрібен. Лише не треба запроваджувати його бездумно, даючи можливість скуповувати землю будь-кому й великими площами».

Власник земельного паю із Збаражчини Андрій Строєвус наголосив на тому, що в процесі продажу землі важливо не втратити село: «У нас у селі кажуть: «Якщо вже співаки починають агітувати за продаж землі, то щось там таки «сховано». Ми маємо зрозуміти: село — не кормоцех, і не дай, Боже, на такий його перетворити, допустити, щоб землю скупили великі агрофірми, які знищать село. Бо як би це заяложено не звучало, але село — справді колиска нації. Тут є те, що називається національною екзистенцією, що живить націю і визначає її перспективу на майбутнє».

Позитивом назвала перспективу продажу землі спеціаліст-землевпорядник першої категорії Золотопотіцької селищної ради Бучацького району Лілія Чорна: «За Конституцією земля є об’єктом власності українського народу. Отже, громадяни повинні мати право вчиняти будь-які дії зі своєю власністю. Сьогодні селяни начебто є власниками паїв. То чому вони не мають права її продати, нехай навіть задешево, якщо є така потреба, й за рахунок цього покращити якість свого життя чи розв’язати нагальну проблему? В нас поки виходить так, що людина помирає в злиднях, але змушена свій пай, який фактично «лежить» мертвим вантажем, передавати в спадок. Що ж до впливу на економічну ситуацію в цілому, то в разі офіційного дозволу на продаж сільськогосподарських земель дохід зможуть отримати і селяни, і держава, бо при купівлі-продажу буде сплачуватися державне мито. При цьому новий власник буде змушений добре думати про раціональне використання землі, адже він зробить капіталовкладення».

Проти відкриття ринку землі висловився юрист, який представляє компанію «Агропродсервіс», Володимир Мужевич: «Згадайте дев’яності роки минулого століття. Нам розповідали казки, як ми збагатимося, отримавши сертифікати підприємств. Збагатилися? Немає низки підприємств, які успішно працювали в області. Тисячі людей втратили роботу — промисловість умерла в краї. Тут можна провести логічні паралелі: нині чиниться на українця шалений тиск, мовляв, він стане надзвичайно щасливим з того, що відкриється ринок землі — за свій пай зможе купити модний айфон і вирішить чи не всі свої питання. Це байка, бо тепер не сформовано ринкової ціни на землю. Хіба фермер, тим паче звичайний житель села зможе її купити? Скуповуватимуть ті іноземці, в яких є великі кошти. Окрім цього, нині сільське господарство на підйомі — його рентабельність понад сорок відсотків. Люди на селі мають роботу, сільгоспвиробники, а вони в основному місцеві, зацікавлені в розвитку території. Тільки торік було сплачено в бюджет 900 мільйонів гривень прибуткового податку з орендної плати. Не можна весь цей позитив зруйнувати. Бо отримаємо розруху!»

«Усе залежить від ситуації в кожному окремому населеному пункті, — зауважила голова сільської ради з Лосятина Кременецького району Надія Залевська. — У нас дуже мало людей, які не здатні самі обробляти свою землю. Доходить часом навіть до скандалів, бо люди масово хочуть мати земельні наділи. Але перш ніж ухвалювати закон щодо дозволу продажу сільськогосподарських земель, потрібно дуже добре продумати всі нюанси, провести роз’яснювальну роботу із селянами. Нам потрібно бути впевненими, що наша держава зробить усе, щоб захистити власників паїв. Селяни повинні бути повноправними господарями на своїй землі, мати право вільно нею розпоряджатися. Якщо думають, що ми несвідомі й почнемо масово спродувати землі, то це груба помилка. Ми хочемо мати гарантоване Конституцією право!»

До розмови долучилися також в. о. начальника головного управління Держгеокадастру в області Віктор Мартинюк, директор підприємства з промислового вирощування полуниці «Екофрутс» Світлана Кебалюк.

Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел