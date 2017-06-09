Збагатила афериста

КРАЯНКА ПРОДАВАЛА НА ІНТЕРНЕТ-САЙТІ ДИТЯЧІ РЕЧІ І НЕ ДУМАЛА, ЩО ВТРАТИТЬ ВЛАСНІ КОШТИ. АЛЕ ЗАМІСТЬ ПОКУПЦЯ НАТРАПИЛА НА ЧЕРГОВОГО ШАХРАЯ.

Невідомий зателефонував до жінки та захотів придбати крам. Краянку мало б насторожити, що він не цікавиться ані станом речей, ані розміром, а одразу просить номер банківської картки, однак вона без будь-яких сумнівів продиктувала дані. Вже через декілька хвилин пролунав новий дзвінок. Абонент представився працівником банку та заявив, що на картку надійшли кошти, однак через збій системи гроші неможливо зняти з неї. Попросив підійти до банкомату для здійснення деяких операцій. Довірлива жінка так і зробила.

За підказками шахрая, замість отримати, потерпіла перевела власні гроші на чужий рахунок та втратила дві тисячі гривень. Схаменулася лише тоді, коли отримала смс про успішну операцію з переведення коштів. Про аферу жінка розповіла поліціянтам.

Правоохоронці просять краян не довіряти невідомим. Аферисти уміло маніпулюють довірою людей, тому слід запам’ятати просте правило: працівники банку не дзвонять клієнтам, аби в телефонному режимі провести операції чи змінити захист.

Олег ВЕГЕРУК.

Фото з вільних джерел