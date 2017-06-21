Змалку — до перемоги

Вихованець Тернопільської ОДЮСШ Віталій Дерев’яник змалку не любить програвати. Ось і на чемпіонаті України з настільного тенісу серед юнаків і дівчат 2007 року народження та молодших наш земляк не пас задніх.

В Умані на Черкащині, де відбулися змагання вітчизняних міні-кадетів, підопічний Сергія Кунинця відзначився як в особистому турнірі, так і в парному розряді. Завоювавши спочатку «бронзу» індивідуальних змагань, Віталій Дерев’яник пізніше, разом з ровесником з Луцька, виборов ще й титул віце-чемпіона в парному розряді.

Єдина хіба прикрість — незадовільне фінансування рідного спортивного навчального закладу. На всеукраїнські змагання юному майстрові малої ракетки довелося їхати за рахунок батьків. Причому навіть без наставника, чия порада у найвідповідальніші моменти цілком могла допомогти добитися і ще вагомішого успіху.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ