Вільне життя
Вільне життя  |  Важливо  |  Новини  |  Спорт  |  Україна  |  Україна  |  Змалку — до перемоги
21.06.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Змалку — до перемоги

Вихованець Тернопільської ОДЮСШ Віталій Дерев’яник змалку не любить програвати. Ось і на чемпіонаті України з настільного тенісу серед юнаків і дівчат 2007 року народження та молодших наш земляк не пас задніх. 

В Умані на Черкащині, де відбулися змагання вітчизняних міні-кадетів, підопічний Сергія Кунинця відзначився як в особистому турнірі, так і в парному розряді. Завоювавши спочатку «бронзу» індивідуальних змагань, Віталій Дерев’яник пізніше, разом з ровесником з Луцька, виборов ще й титул віце-чемпіона в парному розряді.

Єдина хіба прикрість — незадовільне фінансування рідного спортивного навчального закладу. На всеукраїнські змагання юному майстрові малої ракетки довелося їхати за рахунок батьків. Причому навіть без наставника, чия порада у найвідповідальніші моменти цілком могла допомогти добитися і ще вагомішого успіху.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ  

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини