Зовнішній вигляд — шлях до успішної самореалізації

Чергове засідання молодіжного клубу «Шлях до успіху» відбулося у Чортківському районному центрі зайнятості за участю косметолога Світлани Міщанчук.

Пані Світлана поділилася з присутніми історією свого успіху, акцентувала увагу на секретах живлення, догляду за різними типами шкіри, розкрила найпростіші хитрощі, які допомагають жінкам виглядати просто надзвичайно.

Учасники заходу отримали також поради від фахівця, як правильно, у якій послідовності наносити на обличчя косметичні маски, щоб довго залишатися молодими та красивими.

— Немає грошей на дорогу косметику — користуємося народними засобами і дарами природи: фруктами, овочами, — сказала косметолог. — А для мене кожне обличчя — це загадка, яку я щоразу відгадую. Моя професія чудова тим, що, виконуючи свою роботу з душею, дарую радість не тільки клієнтам, а й сама отримую від цього задоволення.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби