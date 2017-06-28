Звідки набігають тисячі

Не так вже й давно ми за газ платили небагато ще й економили. А останній рік ціни на нього космічні. Субсидії з кожним роком охоплюють усе більше людей. Палимо — не шкодуємо, й десь ще «випливають» тисячі гривень переплати.

Звертаюсь до компетентних осіб, поясніть, будь ласка, звідки ці тисячі набігають і куди з наших рахунків у кінці опалювального сезону «втікають». Що за цим криється?

Через газету «Вільне життя плюс» чекають пояснення і наші заробітчани, які спонсорують свої родини, бо не всі стовідсотково користуються субсидіями. А нашу газету їм доставлять перевізники.

Станіслава ЯРІШ.

с. Воля Теребовлянського району.

На запитання відповідає директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації В. Боярський.

Сума субсидії, яку структурні підрозділи з питань соціального захисту населення переказують на рахунки підприємств — виробників/виконавців житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується підприємством — виробником/виконавцем як оплата послуг, зокрема обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступні розрахункові періоди. Підприємство — виробник/виконавець послуги зобов’язане зазначати суму переплати за послугу у платіжних документах одержувачам субсидії.

Після закінчення опалювального сезону невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення) повертається підприємством — виробником/виконавцем такої послуги до бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидії.

Частина невикористаної суми субсидії, що в еквіваленті не перевищує вартості (на перше травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт/г електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення), перераховується на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачується через відділення поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» на підставі списків таких осіб, які подаються до першого червня поточного року підприємствами — виробниками/виконавцями послуг з газо-, електропостачання в паперовому та електронному вигляді структурному підрозділу з питань соціального захисту населення та в яких зазначається сума невикористаної субсидії. Перерахування частини невикористаної субсидії на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплата її через відділення поштового зв’язку здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі особистої заяви одержувача, поданої до першого вересня поточного року. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє одержувачу субсидії про потребу подання такої заяви.

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел