Авторські казки. “Білка-листоноша” (Сергій Сірий, Тернопіль)

Еліна Абакарова-Нісчал, яка є засновником Школи індійського танцю «Амріта» в Тернополі, окрім танцювального, має ще один талант — написання картин. Її художня виставка «Краса мистецтва і природи» нещодавно експонувалася в художній галереї ICCR (Індійська рада з культурних зв’язків). Почесним гостем відкриття експозиції був президент ICCR, професор Локеш Чандра, відомий автор багатьох наукових книг про буддизм […]