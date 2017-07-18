Авторські казки. “Білка-листоноша” (Сергій Сірий, Тернопіль)

Казка “Білка-листоноша”. Читає поет-пісняр Сергій Сірий.
Еліна Абакарова-Нісчал, яка є засновником Школи індійського танцю «Амріта» в Тернополі, окрім танцювального, має ще один талант — написання картин. Її художня виставка «Краса мистецтва і природи» нещодавно експонувалася в художній галереї ICCR (Індійська рада з культурних зв’язків). Почесним гостем відкриття експозиції був президент ICCR, професор Локеш Чандра, відомий автор багатьох наукових книг про буддизм […]
18 конкурсантів позмагаються за право представляти Україну на Євробаченні-2016. Серед них – випускник Тернопільського медуніверситету, учасник команди КВК «VIP-Тернопіль» Аркадій Войтюк.
Група вчених з 422 South створила однохвилинне відео, у якому зібрано найяскравіші моменти землетрусів, які трапилися в період з 2000 по 2015 рік.