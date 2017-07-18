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18.07.2017 автор:  Віра Перун

Авторські казки. “Білка-листоноша” (Сергій Сірий, Тернопіль)

Казка “Білка-листоноша”. Читає поет-пісняр Сергій Сірий.


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Про автора

Віра Перун

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