Бігом платити за «зайві» квадрати!

З початком липня на нас чатувало чимало змін у стосунках «громадянин — держава». Зокрема, домогосподарствам, у яких, за розумінням законодавця, завелика площа нерухомості, потрібно сплатити податок за «надлишки».

Тож українці, котрі мають квартиру понад 60 кв. м чи будинок понад 120 кв. м, зобов’язані сплатити податки за «зайві» квадратні метри. Наприклад, власнику квартири, скажімо, в 100 кв. м доведеться платити податок за 40 «зайвих» квадратів. Цього року мала прийти платіжка за минулий: якщо тоді податкова ставка була в розмірі один відсоток від мінімальної зарплати, то за 40 кв. м доведеться заплатити 551,20 грн.

Якщо в родини є і будинок, і квартира, то для цієї сім’ї вважається нормою 180 кв. м. За площу понад норму доведеться платити. Якщо друга квартира здається в оренду, податок нараховується на всю її площу, а не тільки на метри понад норму.

У 2017-му платіжки за минулий рік мали надійти до першого липня. Податок нараховували з урахуванням мінімальної торішньої зарплати — 1378 грн, а ставка податку коливається від нуля до трьох відсотків від мінімальної зарплати. Ставки податку й площу нерухомості, за яку не потрібно платити, визначає місцева влада. На Тернопіллі це відсоток від мінімальної зарплати. Податки потрібно буде сплатити до 28 серпня 2017-го.

Оподатковуються житлові будинки, прибудови до будинків, квартири, кімнати в комуналці, будинки на дачі. В Податковому кодексі зазначено, що податки встановлюють не лише на житлові приміщення, а й на гаражі, сараї, погреби, літні кухні тощо. Щоправда, більшість місцевих рад вирішили оподатковувати лише житлову нерухомість, а на господарські будівлі встановили нульову плату. Податки на нерухомість ідуть до місцевих бюджетів.

За нерухомість у Чорнобильській зоні відчуження, гуртожитки, аварійне житло платити податок не доведеться. До того ж, згідно із законом, не оподатковується майно сиріт і одиноких матерів чи батьків, які виховують дитину-інваліда. Не потрібно платити податок з дитячих садків, дитбудинків сімейного типу, комунальних і державних будівель, храмів. Також не потрібно платити податки на будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств; будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо в сільськогосподарській діяльності; об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, що перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їхні підприємства.

Податок стягується раз на рік. Крім цього, власникам великого житла (понад 300 кв. м для квартир і понад 500 кв. м для будинків) доведеться додатково заплатити 25 тис. грн. Наприклад, власникові квартири площею 310 кв. м до першого липня мала надійти платіжка на 28 тис. 445 грн: 25 тис. грн фіксованої суми та 3445 грн податку за «зайві» 250 кв. м.

Окрім Тернополя, цього року відсоток від мінімалки з кожного «зайвого» метра стягуватимуть у Києві, Львові, Чернівцях, Луцьку, Ужгороді, Черкасах, Хмельницькому, Полтаві, Херсоні, Чернігові та Миколаєві. Два відсотки від мінімалки — в Одесі, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Сумах.

Заплатити податок потрібно не пізніше 28 серпня. Якщо прийшла квитанція про сплату податку на квартиру, яку, наприклад, уже продали, або ж якщо квитанція не прийшла, але за законом нерухомість повинна обкладатися податком, потрібно самостійно звернутися до місцевого відділення Державної фіскальної служби.

Якщо вийшло так, що оплатили платіжку не до 28 серпня, а у вересні, доведеться заплатити ще й штраф у розмірі 10% від податку, якщо в жовтні — сума штрафу сягне 20%. Крім того, податковий інспектор може в рахунок боргу накласти на частину майна податкову заставу. Якщо податок не сплачується тривалий час, майно продають за рішенням суду. Треба мати на увазі, що за несплату податків передбачена й кримінальна відповідальність.

Наступного року податки на нерухомість збільшаться, звісно, якщо не буде змін у законодавстві, адже мінімальна зарплатня зросла до 3200 грн. Розмір ставки встановили від нуля до 1,5% від мінімальної зарплати в усій Україні, зменшивши найвищий допустимий показник удвічі (нині три відсотки). Скажімо, якщо ставка за 2017 рік зменшена до 0,75%, за рахунок зростання розміру мінімальної зарплати доведеться платити більше, ніж нині. За 40 «зайвих» квадратів цього року прийде платіжка на 551,2 грн, а вже наступного — на 960 грн.

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел