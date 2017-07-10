«ЗАПРОВАДЖЕННЯ КВОТ на україномовну продукцію є позитивним кроком на шляху до створення власної цивілізації, — вважає відомий публіцист Віталій Портников. — В Україні не може бути примусової українізації. Лише примусова русифікація. На території, де живе український народ, вона відбувалася століттями. Проте жодні спроби Російської імперії не змогли витіснити із цього простору українську народну музику. Тому що фольклор не підвладний жодним асиміляціям». А ще В. Портников вважає: поїздки українських артистів до країни, яка напала на їхню країну, є виявом неповаги самих до себе. Ці люди не є культурними дипломатами. Вони звичайнісінькі зрадники. І мерзотники. Треба їм так це і говорити!

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ТІЛЬКИ ЦИФРИ. 381,4 мільрда гривень — така сума вкладів на перше травня нинішнього року фізичних осіб у банках-учасниках, йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Україна втратила б 45 мільярдів доларів, якби Стокгольмський арбітраж 31 травня ухвалив рішення на користь «Газпрому» в його суперечці з «Нафтогазом», вважає прем’єр-міністр В. Гройсман. На перше квітня цього року чисельність населення в нашій державі становила 42,5 мільйона осіб, відповідно до інформації Держстату України.

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«ПАЛОМНИЦТВО» ДО ПОЛІКЛІНІК. За даними Міністерства охорони здоров’я, із квітня цього року українці втричі більше почали звертатися до лікарів. Причина медичного «буму» не в різкому погіршенні стану здоров’я. У міністерстві вважають, що поліклінічне «паломництво» зумовив старт програми «Доступні ліки», згідно з якою людям, що мають серцево-судинні захворювання, діабет II типу та бронхіальну астму, за наявності рецепту лікаря в аптеках дають медикаменти безкоштовно або з певною доплатою.

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ЗАКИДАЛИ ЯЙЦЯМИ. Нардепа Надію Савченко непривітно зустрів Миколаїв. Під час зустрічі на вулиці, коли вона спробувала пояснити мотиви своїх зустрічей із представниками ОРДЛО і спроби переговорів, представники «Правого сектора», «Національного корпусу» та партії «Свобода» звинуватили Савченко, що вона «працює на російську владу та ФСБ», «веде переговори з терористами». Спроби Віри Савченко вступитися за сестру закінчилися штовханиною, а в саму депутатку полетіли яйця.

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ВДЯЧНІСТЬ ПАТРІАРХУ. В ефірі каналу «112 Україна», відповідаючи на запитання Дмитра Гордона, хто її підтримав після смерті чоловіка екс-депутата держдуми Дениса Вороненкова, оперна співачка Марія Максакова відповіла: Патріарх Філарет. «Він, зокрема, благословив відспівування Дениса у Володимирському соборі. Тільки з часом зрозуміла, що це абсолютно непересічна подія. Там уже давно нічого такого не відбувалося. Графиню Капніст відспівували у Володимирському соборі в 1993 році, але до цього ще років 40 там цього не робили», — сказала вдова Вороненкова. І додала: вона почала постійно ходити до Володимирського собору. На одній із служб, яку відправляв Патріарх, була подивована: «Як це? Ні оточення, ні півміста поліції?»

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ТОРГУЄМО СПРАВНО? За інформацією, оприлюдненою деякими російськими ЗМІ із посиланням на дані Федеральної митної служби РФ, оборот зовнішньої торгівлі між державами, що воюють, за п’ять місяців нинішнього року становить 3,453 мільярда доларів, зрісши на 30% у річному вираженні. Україна закупила в Росії товарів на 2,131 мільярда доларів (збільшення на 30,2%), Росія в України — на 1,323 мільярда доларів (на 29,6%). Частка України в загальному обороті зовнішньої торгівлі РФ залишається на рівні минулого року — два відсотки.

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НЕ СТАЛО ГУЦУЛКИ КСЕНІ. З американського Чикаго надійшла сумна звістка: на 93-му році життя пішла у засвіти Ксенія Бурачинська—Данилишина, яка свого часу стала натхненницею створення знаменитої пісні «Гуцулка Ксеня». Цей твір з роками не втрачає популярності. Пісня має тисячі аранжувань: під диско, танго, блюз. При цьому мало хто знає, що оспівують у ній не якусь вигадану Ксеню або ж збірний дівочий образ, а цілком реальну особу з гуцульських теренів. Коли Ксенії Бурачинській було тринадцять, вона попросила свого дядька Романа Савицького написати для неї пісню, і таку, щоб «усі гори її співали». Це було на початку 1930-х. Відтоді пісня почала свій славний шлях. І, безперечно, продовжуватиме й надалі. А прообраз гуцулки Ксені спочиватиме за тисячі кілометрів від Карпат — на чиказькому цвинтарі святого Миколая.

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КИРИЛО — ДУХІВНИК ЯНУКОВИЧА? Віктор Янукович підтримував Московський патріархат, бо його духівником був патріарх РПЦ Кирило. Про це в інтерв’ю на каналі «112 Україна» сказав Леонід Кравчук. Він уточнив, що розмовляв з Януковичем на цю тему особисто й той йому розповів про духовне наставництво над ним предстоятеля Російської православної церкви. «А що значить духівником? Це ж зрозуміло, що це таке. Тому він і діяв адекватно. Діяв так, як говорила йому його свідомість», — зазначив Л. Кравчук.

За інформаціями видань «Газета по-українськи», «Україна молода», RISU, «Сільські вісті», «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел