ДЕ ТА ЯК ВІДПОЧИВАЮТЬ ТЕРНОПІЛЬЦІ?

ЛІТО ВЖЕ В РОЗПАЛІ, А, ОТЖЕ, ПОЧАВСЯ СЕЗОН ВІДПУСТОК ТА МАНДРІВОК. Я ВИРІШИЛА ДІЗНАТИСЯ, ЯК І ДЕ ВІДПОЧИВАЮТЬ ТЕРНОПІЛЬЦІ.

ЦІКАВЛЮСЯ ПРО УЛЮБЛЕНІ ЗАКОРДОННІ МІСЦЯ ВІДПОЧИВАЛЬНИКІВ У МЕНЕДЖЕРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ТУРИСТИЧНОГО АГЕНТСТВА «ПОЇХАЛИ З НАМИ» ЛЮБОВІ СНІТИНСЬКОЇ. ВОНА КАЖЕ, ЩО ВЖЕ ТРИВАЛИЙ ЧАС ЛЮДИ ОБИРАЮТЬ ТУРИ В ТУРЕЧЧИНУ, БОЛГАРІЮ, ЄГИПЕТ, ЧОРНОГОРІЮ ТА ГРЕЦІЮ.

— Для тернопільських мандрівників рейтинг популярності прив’язаний до ціни поїздки. Через те останні два-три роки лідирує Туреччина, а ось перед тим першість тримала Болгарія. Нині ціна відпочинку у цих двох країнах майже зрівнялася, але дістатися Туреччини можна за дві години польоту, а ось переїзд до Болгарії займає добу, тому Туреччину обирають найчастіше. Далі за популярністю та ціною — Єгипет, Чорногорія, Албанія, Греція, Іспанія… Клієнтів, котрі купують високовартісні тури в екзотичні країни, поки небагато. І, до речі, така ж ситуація по всій Західній Україні, а ось у центральних та східних регіонах таких не бракує.

Найбільшим попитом користується тижневий відпочинок, а десяти- та чотирнадцяти-сімнадцятиденний — дуже рідко. Але трапляються й такі мандрівники, які обирають двадцятиодноденний.

Запитую співрозмовницю, на що варто звертати увагу, плануючи подорож.

— До нас досить часто приходять клієнти і кажуть, що знайшли в Інтернеті тур за вигідною ціною, покладаючись у виборі готелю на кількість «зірок» та гарні фотографії. І, з одного боку, все, що вказано в описі туру, правда, але те, яким є готель, не надто відповідає дійсності, — розповідає Любов. — Власне, тим туристичні агенції і помічні, що менеджер може проконсультувати стосовно реальної комфортабельності готелю та зорієнтувати, чи вартує він тих грошей. Буває і таке, що проживання в готелях із меншою кількістю зірок комфортабельніше, ніж у багатозіркових.

Наостанок цікавлюся в Любові Снітинської про те, як безвіз вплине на мандри.

— Це зелене світло для туристів. Багато людей могли дозволити собі подорожувати, але не багато могли показати офіційні довідки, які потрібні для отримання візи, плюс не всі були готові до клопотів з оформленням документів, — відповідає співрозмовниця. — Тепер усе стало значно простіше. Подорожі стануть доступнішими завдяки тому, що з безвізом на наш ринок зайдуть «лоукости».

А ось тернопілька Галина Кобзар сама організовує собі відпочинок. Визначившись, до якої країни хоче помандрувати, на ресурсах, де зібрана інформація про бюджетні авіаперевезення, шукає квитки. Здебільшого дешевші перельоти із сусідніх країн, зокрема з Польщі та Угорщини. Віднедавна одна з найбільших бюджетних авіакомпаній Ryanair зайшла в Україну. Тепер зі Львова та Києва можна буде дістатися, приміром, до Лондона, Будапешта, Берліна, Кракова, Вроцлава, Ейндховена, Мемінгена тощо. Хоч найчастіше перельоти дешевші за переїзди, пані Галина перевіряє і ціни на добирання автобусом, зокрема у пригоді можуть стати акційні пропозиції від компанії «Польський бус», який курсує не лише Польщею, а й виконує рейси до Берліна, Братислави, Праги, Відня, Вільнюса та Будапешта.

— Авіаперельоти від «лоукост»-компаній переважно коштують дешевше за послуги звичайних авіакомпаній. Але в «лоукост»-перевізників є свої мінуси. Приміром, їхні летовища найчастіше розташовані за містом, тож, обираючи рейс, потрібно завчасно поцікавитися, скільки вартуватиме дістатися від аеропорту до міста: трапляється, що ціна добирання до населеного пункту перевищує вартість перельоту. Також, плануючи мандрівку, треба дуже уважно читати вимоги до кількості багажу, а ще перевірити ті послуги, котрі перевізник пропонує «за замовчуванням».

Фото з вільних джерел