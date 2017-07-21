Дорожити кожною фразою

ЦИМИ ДНЯМИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ «ДОМІ КНИГИ» В РАМКАХ ПРОЕКТУ «ВІТАЛЬНЯ У ВІВТОРОК» ВІДБУЛАСЯ ТВОРЧА ЗУСТРІЧ ІЗ ПИСЬМЕННИЦЕЮ, КРАЄЗНАВИЦЕЮ ТА РЕДАКТОРКОЮ ІРИНОЮ ДЕМ’ЯНОВОЮ. МОДЕРУВАВ ЗАХІД ЛІТЕРАТОР ЮРІЙ ВІТЯК.

Його співрозмовниця — членкиня НСЖУ та НСПУ, нагороджена італійською поетичною відзнакою «Артекультура», лауреатка обласної премії в галузі культури (краєзнавство) ім. Петра Медведика, літературної премії ім. Іванни Блажкевич та премії ім. Михайла Дубова.

Ірина Дем’янова авторка поетичних збірок, низка її поезій покладена на музику. З-під її пера вийшли твори для дітей. У творчому доробку пані Ірини є сценарії телефільмів, історико-краєзнавчі розвідки, літературознавчі й публіцистичні статті тощо. Ірина Дем’янова — знана літературна редакторка, працювала над багатьма книжками відомих авторів.

Розмова, що велася у книгарні, торкалася багатьох тем. Зокрема, Ірина Дем’янова сказала, що доклалася до багатьох видань як літературний редактор і вірить, що то теж немалий внесок в українську літературу.

— До кожної книжки ставлюся однаково – прагну поліпшити текст і шаную автора, тому він у мене залишається собою. Можливо, тому письменники, чиї книжки я редагувала, знову звертаються до мене, — каже пані Ірина. — Є книжки, які редагуєш легко, є ті, над якими треба довго працювати. Знаю з досвіду, що чим талановитіший автор, тим вдячніший він за правки, цінує кожну кому. Є й такі, кому далеко до такого ставлення. Але вважаю, що автори мали б дбати про кожну свою фразу, дорожити нею.

Фото авторки