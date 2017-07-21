Фальшиві долари з Тернополя

У результаті спільних оперативно-розшукових заходів, проведених співробітниками управління Національної поліції Тернопільщини, працівниками прокуратури, управління СБУ, Департаменту захисту економіки, вдалося вийти на слід злочинного угруповання, що займалося виготовленням та збутом фальшивої валюти.

Двох фігурантів кримінального провадження затримано в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у порушенні частини другої статті 199 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Правоохоронці здійснили 15 обшуків у помешканнях й офісах зловмисників та вилучили банкноти з ознаками підроблення, а також численні знаряддя та розхідні матеріали для виготовлення фальшивок, зокрема: кліше, прозорі плівки із зображеннями банкнот, спеціально підготовлені аркуші паперу з нанесеною розміткою контурів купюр та відтисками портрета Франкліна, комп’ютерну техніку тощо.

Попередньо відомо, що масове виготовлення фальшивих купюр американської валюти здійснювалося на обладнанні поліграфічного комбінату, яке розміщувалося в емальованому цеху у Львові. Обладнання арештовано.

Друк фальшивих банкнот був високоякісним, навіть містив значну кількість захисних елементів, і відрізнити їх від справжніх без спеціального обладнання було неможливо. За попередньою оцінкою фахівців, завдяки втручанню правоохоронців у злочинний процес вдалося запобігти підробленню та потраплянню у відкритий обіг валюти на суму понад 6 мільйонів доларів США.

За попередніми даними, зловмисники збували фальшивки переважно у західних областях — Тернопільській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській. Триває досудове розслідування.

Оксана ФЕДОРЧУК.

Фото з вільних джерел