І СМАЧНО, І ЛЯЧНО, або Як уберегтися від харчових отруєнь?

НАВРЯД ЧИ ЗНАЙДЕТЬСЯ ХОЧА Б ОДНА ЛЮДИНА, ЯКА ЖОДНОГО РАЗУ В ЖИТТІ НЕ СТИКАЛАСЯ ІЗ ХАРЧОВИМ ОТРУЄННЯМ. ЦЯ ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВО АКТУАЛЬНА ВЛІТКУ. ЧЕРЕЗ ВЛАСНУ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ І БАЙДУЖІСТЬ МИ МОЖЕМО ЗАВДАТИ ШКОДИ СВОЄМУ ЗДОРОВ’Ю. ТО ВІД ЧОГО Ж ВИНИКАЄ ХАРЧОВЕ ОТРУЄННЯ, ЯКІ ЙОГО СИМПТОМИ І ЯК НЕ ОТРУЇТИ ЛІТО СОБІ Й СВОЇМ БЛИЗЬКИМ? ПРО ВСЕ ЦЕ Я ДОВІДАЛАСЯ В ОСТАПА ГУРСЬКОГО — НАЧАЛЬНИКА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ВІДДІЛУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

— Остапе Йосиповичу, чим найчастіше спричинені випадки харчового отруєння?

— Доволі різноманітною як паразитарною, мікробною, так і вірусною флорою. Крім того, бувають харчові отруєння, викликані хімічними речовинами, що можуть міститися в тому чи іншому продукті.

— Як зрозуміти, що в людини — харчове отруєння? Наскільки швидко проявляються його симптоми?

— Основні симптоми харчового отруєння — це порушення з боку кишково-шлункового тракту: нудота, блювання, пронос. В окремих випадках, залежно від виду ураження, можуть бути і порушення з боку нервової системи. Наприклад, перші симптоми ботулізму, ботулотоксикозу — це двоїння в очах, тремор, порушення координації рухів, оцінки відстані зору, головні болі тощо. А хімічні види харчових отруєнь можуть викликати доволі різноманітну симптоматику, яку інколи важко оцінити.

Симптоми отруєння можуть проявитися як відразу після вживання певного продукту, так і через кілька годин, днів чи навіть тижнів. Інкубаційний період певних інфекційних захворювань, наприклад, гепатиту А, який теж є кишковою інфекцією, може коливатися в межах 21—35 днів після контакту з хворою людиною чи з джерелом інфекції.

— Нагадайте читачам види харчових отруєнь.

— Це харчові інфекції, харчові токсикоінфекції та власне харчові отруєння. Класичний приклад харчової інфекції — сальмонельоз. Харчова токсикоінфекція — ботулізм, що може призвести до тяжких наслідків. Щодо власне харчових отруєнь, то до них належать отруєння шкідливими чи токсичними продуктами й продуктами, що містять певні хімічні елементи.

— Як можна убезпечити себе від недуги?

— Не варто купувати продукти на стихійних ринках, оскільки там ніхто лабораторно не контролює їхньої якості й безпечності. Продукти на таких ринках зберігаються без належних температурних умов та дотримання правил товарного сусідства. Покупець не знає, в яких умовах виготовили продукт, де вирощували певну рослину і якими хімікатами її обробляли, в яких умовах утримували тварин, чиє м’ясо нам пропонують, чи не хворіли вони. Покупець на стихійному ринку не має інформації щодо медичних оглядів людей, які задіяні у виробництві продукції та мають безпосередній контакт із нею. Варто звернути увагу й на тару, в яку пакують продукти на стихійних ринках. Молоко там продають у поліетиленових пляшках, що використовуються повторно, хоча призначені для одноразового використання.

Споживач не повинен соромитися вимагати супровідну документацію, звертати увагу на терміни придатності й реалізації продукції та на умови її зберігання. При будь-якій ознаці невідповідності продукції треба відмовитись від її покупки.

— Скільки потерпілих від харчових отруєнь звернулися цьогоріч до лікарів?

— У 2017 році в області було зареєстровано вісім випадків спалахів кишкових інфекцій. Це вірусний гепатит А в Тернопільському і Теребовлянському районах у побуті. Другий випадок кишкових інфекцій пов’язаний із закладом громадського харчування в Борщеві під час святкування дня народження. Третій спалах гострої кишкової інфекції зафіксували у дитячому садочку Заліщицького району. Окрім того, п’ятеро людей отруїлися на поминальному обіді в Козівському районі.

— Вочевидь, реальна кількість отруєнь у сотні разів вища, але люди зазвичай лікуються удома, не звертаючись до лікарів. Та що потрібно знати господині, котра щодня готує їсти для своєї сім’ї, аби не піддавати близьких людей ризику отруїтися?

— Якщо якийсь продукт чи страва викликає підозри щодо якості й свіжості, їх бажано не купувати й не їсти. По-друге, треба мити руки перед приготуванням і вживанням їжі. По-третє, дотримуватися рецептури, технології приготування страв, бо за своєю природою продукти не можуть бути незабрудненими певною мікрофлорою. Фрукти й овочі, наприклад, контактують із грунтом, у якому, як правило, живуть спори ботулізму. Але тільки за недотримання технології приготування страв він може в безкисневих умовах, переважно в консервах, розвинутись і викликати захворювання. Перед споживанням фрукти й овочі треба ретельно помити питною водою або окропом. І м’ясо, і яйця теж більшою чи меншою мірою забруднені різними мікроорганізмами, але при певній термічній обробці стають придатними до вживання.

Треба дотримуватися умов зберігання і термінів придатності сировинної продукції і готових страв. М’ясна, молочна, кондитерська продукція повинна зберігатися в холодильнику, за температури до восьми градусів за Цельсієм. Не можна нехтувати чистотою і вимогами товарного сусідства. Сира і готова продукція не повинні контактувати між собою як у закладах громадського харчування, так і в домашніх умовах. Молокопродукти, сире м’ясо, яйця повинні зберігатися в холодильнику в окремих ємкостях. Кожна господиня повинна мати окремі ножі й дошки для обробки сирої продукції і для нарізання уже готових страв. І не готувати страви із запасом, особливо влітку.

— Літо — сезон пікніків. Які вимоги до обіду на природі?

— Продукти, які не призначені для зберігання за температури більше восьми градусів за Цельсієм, треба з’їсти не пізніше, ніж протягом двох-трьох годин з моменту їх виймання з холодильника. Це стосується різних салатів із майонезними чи іншими заправками, ковбас, кондитерських виборів із кремом тощо.

Не можна вживати незнайомі гриби, ягоди, трави та інші рослини. Заборонено використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з річки чи озера.

Як бачимо, всі правила прості, але їх дотримання збереже нам найдорожче — здоров’я.

Ольга МИЛИМКА,

студентка ІІ курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел