І так лякають, і сяк

Були різні думки стосовно того, чи видавати біометричні паспорти кримцям і жителям непідконтрольних Україні територій Донбасу. Зійшлися на тому, що видавати. І ось “влада” окупованого півострова має тепер неабиякий клопіт.

Найбільш знавіснілі від “русской весны” та інших вивертів московської пропаганди кримці навіть прилюдно рвали українські паспорти й поспішали отримати громадянство РФ. Тепер жодному з таких, зрозуміло, безвіз не “світить”. Як же вони доведуть своє українське громадянство? А ті, хто зберіг у серці Україну, чи просто поміркованим людям, котрі вирішили не поспішати по російський паспорт, мають змогу отримати наш біометричний і подорожувати Європою. То що тепер знавіснілі скажуть на адресу тих, хто їм обіцяв російський рай? Можуть щось чисто погане казати. І кримські верховоди вирішили вжити заходів.

“Хочу застерегти всіх людей, що це не просто відверта провокація, а ще й велика небезпека. Половину зачистять, арештують, а потім люди будуть плакати й казати: “Що ж я наробив?!” Так змальовує долю тих, хто поїде з півострова отримувати український біометричний паспорт, постійний представник Криму при президентові Росії Георгій Мурадов. Для початку цей пан усіх засобів нагнати страху ще не використав. Коли зрозуміє, що його засторога не допомогла, то, мабуть, щось додасть. Мовляв, і згвалтувати можуть, і з’їсти, і дитину розіпнуть – усе це з арсеналу російських ЗМІ, давно апробоване.

Водночас пан Мурадов заходить і з іншого боку. Якщо хтось не боїться української влади, то хай поміркує собі, як російська до нього поставиться. Адже поїздка по біометричний паспорт означатиме “зраду вибору народу Криму, зробленого на референдумі 16 березня 2014 року”. А за зраду що буває – уже кожен сам здогадається.

Одне слово, “страшают” людей немилосердно. І неважко здогадатися – чому. Бо самі злякалися народного гніву.

М. ЛУКАШКЕВИЧ.

Фото з вільних джерел