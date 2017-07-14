У Тернополі в парку ім. Т. Шевченка поблизу замку почав діяти Outside Cinema — кінотеатр просто неба. Сеанси в ньому є безкоштовними, глядачам лише пропонують оплатити оренду пуфів. Щоправда, тернополяни можуть приходити з власними стільцями та покривалами і сідати на траву. За словами організаторів, фільми будуть транслювати до кінця літа, а якщо погода сприятиме, то кінотеатр зможе працювати і у вересні.

Максим КОВАЛЬЧУК,

студент I курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел