Вільне життя
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14.07.2017 автор:  Вільне Життя

Кінотеатр просто неба

У Тернополі в парку ім. Т. Шевченка поблизу замку почав діяти Outside Cinema — кінотеатр просто неба. Сеанси в ньому є безкоштовними, глядачам лише пропонують оплатити оренду пуфів. Щоправда, тернополяни можуть приходити з власними стільцями та покривалами і сідати на траву. За словами організаторів, фільми будуть транслювати до кінця літа, а якщо погода сприятиме, то кінотеатр зможе працювати і у вересні.

Максим КОВАЛЬЧУК,
студент I курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел

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