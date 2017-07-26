Компенсований час не згаяли

У другому турі чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги знову був задіяний лише один з дуету колективів Тернопільщини. У той час, як уже в гравців ФК «Тернопіль» з’явився незапланований перед стартом вихідний, їхні колеги з тернопільської «Ниви» відновили виступи в майстрівському дивізіоні домашньою зустріччю з білоцерківським «Арсеналом-Київщиною».

Суперники жовто-зелених, на відміну від дублерів «Черкаського Дніпра», все ж спромоглися чи не останньої миті віднайти такі-сякі кошти для участі в турнірі. І футбольне свято на докорінно реконструйованому стадіоні у Вишнівці, який, схоже, найближчим часом буде домашньою ареною «Ниви», на щастя, минулої суботи не зіпсували. Не можна не віддати належного гостям і за те, що на найкращому на сьогодні за якістю зеленому газоні Тернопільщини (згадайте, коли інспектори востаннє ставили «п’ятірку»), за переповнених трибун спортивної споруди, яка стала ще однією окрасою древнього містечка (вісімсот глядачів, за офіційними даними ПФЛ України), вчинили гідний опір конкурентам.

Схилити шальки терезів на свій бік підопічним Сергія Задорожного пощастило лише в компенсовані арбітром до другого тайму хвилини. На другій з них після подачі кутового виграти повітряну дуель у захисників «Арсеналу» пощастило нападникові Олександрові Апанчуку. Один із численних новачків «Ниви», до речі, має досвід виступів за кременецький «Буревісник». До «Ниви» ж 23-річного вихованця рівненського футболу запросили з аматорського оржівського ОДЕКА. А ще через один повний оберт секундної стрілки автор першого голу у штрафному майданчику суперників віддав результативну передачу на… колишнього гравця «Арсеналу-Київщини» Данила Гуральського. І той, не миті не вагаючись, вдруге засмутив колишнього партнера по команді — 2:0 на користь «Ниви».

Після фінального свистка глядачів, звісно, переповнювали позитивні емоції. Натомість у наставника тернопільців вони, без сумніву, не могли не бути двоякими. Надто вже велику кількість створених небезпечних моментів підопічним Сергія Задорожного не вдалося реалізувати. Втім за самовіддачу футболістів, мабуть, усе-таки варто похвалити. Адже будь-яка гра завершується лише з фінальним свистком арбітра.

Інші результати другого туру: «Агробізнес» (Волочиськ) — «Львів» — 1:0, «Поділля» (Хмельницький) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — 1:3, «Полісся» (Житомир) — «Нива» (Вінниця) — 0:4, «Буковина» (Чернівці) — «Скала» (Стрий) — 1:3.

Уже сьогодні, 26 липня, до Вишнівця знову завітає великий футбол. У матчі другого попереднього етапу Кубка України «Нива» прийматиме «Прикарпаття». Початок зустрічі — о 18-й годині.

А поєдинки третього туру чемпіонату України серед команд другої ліги заплановані на два останні дні липня. В неділю «Тернопіль» прийматиме «Буковину». Початок зустрічі на міському стадіоні — о 18-й годині. А в понеділок «Нива» гостюватиме в одноклубників з Вінниці.

Фото із сайту ФК «Нива»