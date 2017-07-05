Кожному до вподоби

Прихильники здорового способу життя з Гусятина і району гідно відзначили День молоді і День Конституції України, які співпали з Днем селища. Спортивні баталії з різних видів спорту і культурно-мистецька програма тривали минулої неділі зранку до пізнього вечора.

Про їхнє проведення завчасно подбали відділ культури, туризму, молоді та сім’ї, фізкультури і спорту селищної ради і районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх». На головній спортивній арені Гусятинщини, стадіоні «Збруч», відбулися обидва півфінали Кубка району з футболу. В першому з них «Олімпія» з Клювинців здолала «Вікнини» з Вікна, в другому хоростківська «Зоря» довела свою перевагу над футбольним клубом «Котівка». Тож у вирішальному матчі за почесний трофей зустрінуться географічні сусіди — «Олімпія» із «Зорею».

У той же час любителі гри над сіткою мали можливість насолоджувати баталіями пляжних волейболістів. Підсумки турніру засвідчили перевагу Володимира Ноги і його тезки Володимира Подольського з Хоросткова. В чесній спортивній боротьбі друге місце вибороли Іван Венгер з Юрієм Мажугою з Гусятина, а третє дісталося Степанові Музичці і Василеві Федорейку з Васильківців.

Не бракувало завзяття та азарту вболівальників і під час турнірів гирьовиків та борців на руках. У першому з цих видів лауреатами стали Ігор Дейкало, Микола Андріїв і Михайло Басараб. А в армспорті не було рівних Андрієві Цвяху. Гідну конкуренцію останньому вчинили срібний і бронзовий призери — Олександр Ворона і Петро Стиранка.

Спортивне свято не могло відбутися без участі наймолодших. Для них організували велоперегони в трьох вікових групах. Усі ж переможці і призери нагороджені кубками, медалями і грамотами селищного голови Гусятина Михайла Левицького.

Фото Антона КУЗИКА