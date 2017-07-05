Літо-літечко радує всіх

Всеукраїнські масові старти під девізом «Олімпійське літо» не могли оминути і школярів Теребовлянської об’єднаної територіальної громади. Змагання юних прихильників здорового способу життя відбулися в селі Долина.

Організував їх тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», який відповідає за проведення спортивно-масових стартів всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у літній канікулярний період під назвою «Олімпійське літо». Дітки різного віку традиційно взяли участь в естафетах та розвагах.

Гарна погода та сонячний настрій кожного із школярів, без сумніву, посприяли успішному проведенню змагань. Школярі залюбки взяли участь у вісьмох різноманітних естафетах, під час яких продемонстрували свої можливості в швидкості, спритності і витривалості. Тим більше. що після невдачі була можливість узяти старт удруге чи втретє.

Спортивне свято завершилося відзначенням найбільш швидких та спритних. Вони, звісно, отримали і більшу кількість призів. Але і менш підготовлені не залишилися без відзнак. Усі учасники змагань отримати призи з логотипами тернопільських обласних центру фізичного здоров ¢я населення «Спорт для всіх» і відділення НОКу України та незмінного спонсора «Спорту для всіх» — видавництва «Школярик».

Фото тернопільського «Спорту для всіх»