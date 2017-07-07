Нові документи для ключів

Цікава інформація від Тернопільській ОДПІ. Наказом інформаційно-довідкового департаменту ДФС України від 29 червня 2017 року за номером 88 «Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису» затверджено нові форми реєстраційних документів.

Мова про договір про надання послуг електронного цифрового підпису, реєстраційну картка (для юридичної особи), реєстраційну картку для фізичної особи чи фізичної особи — підприємця, додаток до реєстраційної картки, заяву про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа, додаток до заяви про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа.

Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису набувають чинності з 10 липня 2017 року. Форми реєстраційних документів попереднього зразка приймалися віддаленими пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС до 7 липня 2017 року включно.

Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису можна у розділі «Реєстрація користувачів».

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників (кабінет 122) чи телефоном 23‑53-61.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ