Одна громада Тернопільщини стане пілотною

12 липня визначать одну пілотну ОТГ, якій експерти проекту «Об’єднані територіальні громади — осередки розвитку малого підприємництва у сільській місцевості» допоможуть розробити програму розвитку малого та середнього підприємництва.

Громадська організація «Центр регіонального розвитку та права» 12 липня у конференц-залі готелю «Тернопіль», що в Тернополі, проводитиме одноденний навчальний семінар для працівників виконавчих органів об’єднаних територіальних громад області, які відповідають за економічну політику та формування інвестиційного клімату в ОТГ на тему «Локальні програми розвитку МСП як інструмент підвищення економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад».

Семінар відбудеться в рамках проекту «Об’єднані територіальні громади — осередки розвитку малого підприємництва у сільській місцевості», який фінансується Фондом Східна Європа за підтримки Програми USAID ЛЕВ «Лідерство в економічному врядуванні». Проект спрямований на те, аби надати консультаційну та методичну допомогу ОТГ в Тернопільській області у питаннях розробки та впровадження локальних програм розвитку малого та середнього підприємництва МСП у межах громад, виходячи з існуючої нормативно-правової бази та фінансових ресурсів.

Під час семінару розглядатимуть такі питання: стратегічне планування розвитку малого та середнього підприємництва на місцевому рівні: аналіз практичного досвіду в Україні; порядок розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання; зовнішні ресурси та додаткові джерела фінансування заходів локальних програм розвитку МСП.

За результатами анкетування учасників семінару буде відібрано одну пілотну ОТГ, якій експерти проекту допоможуть розробити програму розвитку малого та середнього підприємництва.

Валентина Девлиш.

Фото з вільних джерел