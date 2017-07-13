Одноразова грошова допомога матері-героїні

Я мати-героїня. Наприкінці травня 2017 р. прочитала у вашій газеті, що жінки, яким присвоєне це почесне звання, мають право на отримання щорічної одноразової грошової допомоги. З цього приводу зверталася в районне управління Пенсійного фонду. Там мені відмовили і пояснили, що навіть не чули про таку допомогу.

То хто ж має рацію, а хто — ні, прошу в юриста консультації.

М. ІЗОТОВА.

с. Товсте Гусятинського району.

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюють жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Враховуються також усиновлені діти й особистий внесок матері в сімейному вихованні дітей, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Про це йдеться в Положенні про почесні звання України, затвердженому указом Президента України від 29 червня 2001 р. №476.

Жінкам, яким присвоєне це почесне звання, виплачується одноразова винагорода в десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (указ Президента України від 25 грудня 2007 р. №1254).

Як правило, враховується прожитковий мінімум, установлений з першого січня року, в якому жінці було присвоєне почесне звання «Мати-героїня» (пункт 5 порядку виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня», затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2011 р. №268 (далі — порядок).

Для отримання такої винагороди вам треба звернутися з відповідною заявою в управління праці та соціального захисту населення Гусятинської райдержадміністрації. В заяві слід вказати спосіб виплати: через відділення поштового зв’язку або шляхом переказу коштів на особистий банківський рахунок. До заяви додаються копії сторінок паспорта з даними про ваші прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації (пункт 4 порядку).

Органи державної влади, місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов’язані надавати на звернення громадян обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40 Конституції України).

Коли отримаєте письмову відповідь і вона не влаштовуватиме вас, то можна буде її оскаржити до відповідного органу вищого рівня або до суду.

Отже, мати-героїня має право на отримання грошової допомоги, що виплачується одноразово, а не щорічно. З цього приводу треба звертатися не в органи Пенсійного фонду, а в управління праці та соціального захисту населення Гусятинської РДА. До речі, автор цієї консультації не має жодного стосунку до замітки, яку ви згадуєте у своєму листі до редакції.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел