Побив дружину до смерті

Факт спричинення тяжких тілесних ушкоджень задокументували правоохоронці Кременецького відділу поліції. Від побоїв померла 58-річна жителька райцентру. У вчиненні злочину поліціянти підозрюють її чоловіка.

Зловмисник спочатку заперечував свою причетність до побиття дружини, та згодом провину визнав. Каже, до цього призвела звичайна побутова сварка. Після інциденту побита дружина майже три доби мучилася від болю, але до медиків звертатися не хотіла. Навіть сестра, яка забрала нещасну до себе, не змогла переконати її поїхати в лікарню. Жінка померла в будинку родички.

Судово-медична експертиза встановила: смерть потерпілої настала внаслідок масивної крововтрати і крововиливу у внутрішні органи. Кримінальне провадження розпочато за частиною другою статті 121 ККУ. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Наразі вирішується питання обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Роман ЗАРІЧНИЙ.

Фото з вільних джерел