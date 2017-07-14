Поїздка на море обернулася лихом

П’ятдесят троє пасажирів та двоє водіїв потрапили в дорожньо-транспортну пригоду на Тернопільщині. Восьмого липня приблизно о 18 год неподалік села Нагірянки, що на Чортківщині, на трасі Доманове—Ковель—Чернівці-Тереблече перекинувся рейсовий автобус.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За словами слідчих, пасажири їхали з Коломиї відпочивати на море. За попередньою інформацією, водій транспортного засобу на небезпечній ділянці дороги не зменшив швидкість і на повороті виїхав на смугу зустрічного руху, зачепив відбійник та злетів у кювет.

У результаті аварії одна людина загинула — це жінка 1992 року народження. Троє осіб потрапили до лікарні. Решта пасажирів неушкоджені.

Триває слідство.

Адріана ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел