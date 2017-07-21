Постраждав від удару струмом

Селфі на вантажному вагоні закінчилося реанімаційним відділенням для п’ятнадцятирічного тернопільця.

Юнак заліз на вагон, аби сфотографуватися. Він наблизився на відстань менше двох метрів до дротів високовольтної лінії, і його вдарило струмом. Необачність і безпечність підлітка обернулись тим, що через його тіло пройшов струм напругою в двадцять сім тисяч вольт.

— Ми отримали повідомлення, що на вулиці Новий Світ на вагоні горить людина, — розповідає інспектор патрульної поліції Тернополя Ігор Слухинський. — Прибувши туди, побачили бригаду швидкої допомоги та ДСНС, які знімали неповнолітнього з вагона. Після цього «швидка» у супроводі поліцейських транспортувала потерпілого до лікарні.

Працівниця колії каже, що вона разом із колегами працювали неподалік і в якийсь момент почули сильний звук, схожий на вибух. Згодом зрозуміли, що на вагоні стороння людина, яку вдарило струмом. Рятувальників та лікарів викликали очевидці нещастя.

Медики стверджують, що життю підлітка нічого не загрожує, хоча опіки хлопець отримав суттєві.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел