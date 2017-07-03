ПОВАГА — НАГОРОДА ЗА ЛЮДЯНІСТЬ

27 ЧЕРВНЯ ВИПОВНИЛОСЯ 65 РОКІВ МИКОЛІ ВИННІЧИКУ — ДИРЕКТОРОВІ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО ВИЩОГО УЧИЛИЩА КУЛЬТУРИ, ЗАСЛУЖЕНОМУ ПРАЦІВНИКУ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, ВІДМІННИКУ ОСВІТИ УКРАЇНИ.

Якщо одним словом відповісти на запитання про те, який Микола Іванович керівник, — це буде слово НАЙКРАЩИЙ. Та чи могло скластися інакше, коли саме Теребовлянське культосвітнє училище проклало йому свого часу шлях у професію? Потім уже був Київський державний інститут культури ім. О. Корнійчука, а через роки — магістратура Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

І трудова біографія Миколи Виннічика бере початок із рідного училища. Саме тут 43 роки тому він отримав перше місце роботи на посаді викладача відділу народних інструментів. У 1997—1999 роках обіймав посади начальника відділу культури Теребовлянської райдержадміністрації, заступника голови райдержадміністрації з політико-правових та гуманітарних питань. А з 1999 року очолив училище культури.

Микола Виннічик — учасник багатьох науково-практичних конференцій, автор понад 20 науково-методичних праць, рекомендованих Міністерством освіти й науки для вищих навчальних закладів України І—ІІ рівнів акредитації. Миколу Івановича часто запрошують до членства в обласній атестаційній комісії викладачів, як експерта акредитаційної комісії Міністерства культури України, як члена журі обласних мистецьких конкурсів, рецензента навчальних програм і посібників.

Та найбільше училищну родину дивує і неймовірно радує те, що Микола Іванович, обіймаючи стільки років керівну адміністративну посаду, не перестав бути творчою людиною, генерувати мистецькі ідеї, заохочувати здорові творчі амбіції студентів.

Саме Микола Іванович став 17 років тому співзасновником та організатором щорічного регіонального фестивалю-конкурсу «Надія», що відбувається на базі училища з метою виявлення з-поміж учнівської молоді обдарованих дітей. З ініціативи Миколи Виннічика стали традиційними теребовлянські мистецькі «Княжі вечори» — звітні концерти всіх спеціалізацій училища, підсумовують які районні та обласні звіти навчального закладу.

Праця Миколи Виннічика відзначена багатьма нагородами, званнями, грамотами, але найцінніше для нього — визнання колективом, який він очолює. Бо повага й підтримка студентів та викладачів — запорука успіху. А повага — це нагорода Миколі Івановичу за людяність, доброзичливість, щирість, готовність будь-якої миті простягнути руку допомоги.

Вітаємо Вас, Миколо Івановичу! Зичимо міцного здоров’я і безмежного натхнення до всіх справ, вічного творчого неспокою і тихого сімейного затишку, де панують любов і взаєморозуміння. Нехай з Вами по житті пліч-о-пліч крокують успіх і вірні друзі. Хай здійснюються найсміливіші мрії, ніколи не згасає надія і віра в те, що завтра буде неодмінно краще, ніж нині, що в країні нарешті запанує мир, а українська культура сягне небаченого розвою.

Щиро зичимо, аби випускники училища дарували Вам безліч підстав пишатися ними. А ми пишаємося Вами!

З повагою —

студенти й викладачі Теребовлянського вищого училища культури.

Фото з вільних джерел