«Працівник електромереж» поцупив три тисячі

Три тисячі гривень викрав невідомий прямо з-під носа жительки обласного центру. Із заявою про подію пенсіонерка звернулась до Тернопільського відділу поліції.

Як встановили правоохоронці, до оселі пенсіонерки навідався невідомий. Чоловік представився працівником електромереж і заявив, що прийшов, аби попередити про заміну лічильника, який вартує чималих грошей. Жінка грошей не мала, але в цей час до неї зайшла 67-річна сусідка і, дізнавшись про ситуацію, вирішила допомогти.

Зловмисник залишив помешкання однієї жінки та попрямував до сусіднього. Коли пенсіонерка взяла конверт із грошима до рук, аферист почав всіляко відволікати її різними питаннями та вимагати надати документи на лічильник.

Він скористався тим, що тернопілька залишила конверт на видному місці, і поцупив його. Як тільки здійснив протиправне, попросив пенсіонерку винести всі документи на вулицю, аби він міг звірити дані. Жінка погодилася, проте біля під’їзду нікого не було. Повернувшись до помешкання, вона не виявила конверта з грошима. За допомогою звернулась до працівників поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують: не потрібно довіряти незнайомцям, які представляються працівниками різних служб. Не впускайте підозрілих осіб до помешкання, перевіряйте документи, телефонуйте у відповідні установи для уточнення інформації.

Пам’ятайте, що зловмисники щоразу придумують нові схеми шахрайств. Найчастіше потерпілими стають люди похилого віку. Застережіть своїх стареньких родичів від подібних аферистів.

Оксана ФЕДОРЧУК.

Фото з вільних джерел