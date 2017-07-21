СЕРЦЕ І ДУШУ ВІДДАЄ ТЕАТРОВІ

ЦИМИ ДНЯМИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ОБЛАСНОМУ ТЕАТРІ АКТОРА І ЛЯЛЬКИ БУЛО СВЯТО. АДЖЕ ВІДЗНАЧАЛИ ЮВІЛЕЙ ХУДОЖНЬОГО КЕРІВНИКА, ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ ІВАНА ШЕЛЕПА.

Здавалося б, день народження — особисте, родинне свято, проте не у випадку керівника театру, адже театр для Івана Васильовича — друга сім’я, якій він присвячує всього себе ось уже майже тридцять років.

Народився Іван Васильович Шелеп 13 липня 1962 року в Заліщиках. Від матері й батька — Ганни Іванівни та Василя Семеновича — перейняв любов до театру.

— Театр приходить у життя кожного з нас із дитинства, коли малеча чекає несподіванок та дива. І в кожного це було по-різному, — каже ювіляр. — Від долі не втечеш. Напевно, судилося ще підлітком іти по слідах батька (Василь Семенович Шелеп понад 30 років присвятив себе Заліщицькому народному театру — Н. В.), розпочати із театральних гуртків, а саме з лялькового, знятися у проміжній ролі з І. Гаврилюком у фільмі “Багряні береги” Одеської кіностудії, зйомки якого проходили в Заліщиках; вступити у театральний інститут, зійти на професійну сцену і таки знайти себе в професійному творчому колективі.

Акторську кар’єру Іван Шелеп розпочав у Тернопільському драматичному театрі, пропрацювавши тут недовго. Любов, інтерес до мистецтва та організаторські здібності привели Івана Васильовича в Тернопільський обласний театр ляльок. У 1988 році охоче погодився на пропозицію Юліана Кройтора (тодішнього директора) стати його заступником. Відтоді не покладаючи рук, з усією відданістю, на благо свого улюбленого театру працює Іван Васильович.

З 1997 року очолив театр, ставши його художнім керівником. З ним театр здобув нове життя, розвивається, йде в ногу з часом та є одним із найкращих у країні. Як справжній господар, художній керівник у курсі всього, що відбувається у його творчому домі — від фінансово-господарської діяльності, репертуарної політики до найменших дрібниць. І саме під керівництвом Івана Шелепа в 2006 році театр отримав статус академічного за вагомий внесок у розвиток українського мистецтва та високу театральну майстерність.

— Я попрацював у різних театрах, із різними керівниками. Тож маю з чим порівняти. І впевнено можу сказати, що наш художній керівник найкращий, — каже головний режисер театру заслужений артист України Володимир Лісовий. — Вдячний долі за те, що вона привела мене в цей театр і я маю змогу працювати з Іваном Васильовичем Шелепом. Дуже багато для творчого розвитку і особисто для мене як для режисера зробив він. Разом ми працюємо більше двадцяти років, і особлива заслуга Івана Васильовича в тому, що він зібрав такий потужний, професійний колектив, котрий, як і його керівник, відданий театру. Багато Іван Васильович узяв від свого попередника, Юліана Кройтора, і продовжив його добру справу щодо розвитку нашого театру.

У 2011 році за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток держави, вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 15-ї річниці Конституції України Іванові Шелепу присвоєно звання “Заслужений діяч мистецтв України”, а у 2015-му указом Президента України він нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.

Із кожним успішним чоловіком пліч-о-пліч крокує жінка, з якою він ділить радість і сум, злети і падіння, яка завжди біля нього і готова підтримати. Для Івана Васильовича — це дружина Ольга Михайлівна, котра всім серцем та душею вболіває за театр, адже працює тут головним адміністратором. Ця творча, щира і відкрита жінка є міцною опорою та надійним тилом для свого чоловіка, а діти Тетяна і Сергій — гордістю для батьків.

55 років — звучить значуще! Ці дві “п’ятірки” ювілярові “ставить” увесь колектив. Одну з цих високих оцінок — за професіоналізм. Важко уявити більш відданого своїй праці керівника, котрий не просто виконує посадові обов’язки відповідально та на високому рівні, а й відчуває культуру зсередини, адже сам є творчою особистістю. Разом із тим, дисциплінованість і вимогливість, притаманні художньому керівникові, не заважають проявляти толерантність і чуйність, а також винятковий оптимізм і доброту. Отже, друга “п”ятірка” — за людяність, яка є гарантією гармонійних стосунків у будь-якому колективі.

Рідні, друзі, близькі та вся театральна сім’я щиро вітають Івана Васильовича Шелепа з ювілеєм і бажають міцного здоров’я, сили та наснаги в роботі, сімейного затишку вдома і Божого благословення!

Наталя ВОЛЯНЮК.

Фото з архіву Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки