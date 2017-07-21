Що французи знають про Україну?

КОЛИ ЛЮДИНА ДОВЕДЕНА ДО ТАКОГО РІВНЯ БІДНОСТІ, ЩО ДУМАЄ ЛИШЕ ПРО ТЕ, ЯК ПРОЖИТИ ДЕНЬ, ЧИМ ПРОГОДУВАТИ СЕБЕ І ДІТЕЙ, ЯК ОПЛАТИТИ РАХУНКИ, ТО ЇЙ НЕ ДО ПОЛІТИКИ. ТА, ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ЯКЩО СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ВИСОКІ, ТО ЛЮДИ ТЕЖ НЕ ДУЖЕ ЗАГЛИБЛЮЮТЬСЯ В ПОЛІТИКУ. ТОДІ ВОНИ ДУМАЮТЬ, ЯК КРАЩЕ ПРОВЕСТИ ВИХІДНІ Й ВІДПУСТКУ, В ЯКОМУ РЕСТОРАНІ ПОВЕЧЕРЯТИ, ЩО СОБІ КУПИТИ, ТОБТО ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ СВОЇХ ЗАБАГАНОК.

Франція належить до країн із високим соціальним рівнем. Тож мені дуже хотілося дізнатися, що пересічні французи знають про мою Батьківщину — Україну і як оцінюють теперішню ситуацію в ній. І я вирішила зробити опитування. Просила парижан відповісти на такі запитання: що ви знаєте про Україну; чи вам відомо про конфлікт на сході України і як ви його розцінюєте: як громадянську війну чи війну з Росією; чи, на вашу думку, достатньо санкцій використовує Європа для погашення конфлікту і чи може він загрожувати країнам Євросоюзу, в тому числі й Франції?

Багато людей відразу відмовились говорити про це або сказали, що не цікавляться такими темами, а декотрі охоче поспілкувалися зі мною і навіть дозволили себе сфотографувати. Отже, читайте відповіді і робіть висновки.

Флоріан, 28 років, політик: «Україна — це одна з найбільших країн Європи за площею зі столицею Києвом. Релігія — ортодоксальне християнство, головна офіційна мова — українська, та існує багато русофобів.

Я в курсі, що конфлікт в Україні відбувається з 2013 року. Він почався тому, що українці хотіли приєднатися до Євросоюзу і скинути владу, яка тоді була чинною. Та цей конфлікт із національного переріс у міжнаціональний, бо втрутилася Росія і ввела свої війська.

Євросоюз запровадив економічні та дипломатичні санкції проти Росії. Ми дуже часто чуємо з новин, що Росія намагається домовитися про їх відміну, проте вона і не думає змінювати політику щодо України та продовжує конфлікт. На мою думку, Євросоюз не зніматиме санкцій доти, поки Росія не зменшить агресію.

Для Євросоюзу від конфлікту в Україні прямої загрози не існує. Те, що відбувається в Україні, посприяло частковому замороженню стосунків між Росією та країнами Європи, а Росія залишається економічно залежною від Євросоюзу, хоч і заперечує це. Існує загроза погіршення дипломатичних стосунків між Францією та Росією, яка показала себе не лише в конфлікті в Україні, але ще й у Сирії. Отже, Росія гіпотетично може загрожувати і Франції. Франція повинна залишатися твердою та рішучою у своїх діях щодо Росії».

Лорін, 18 років, студентка: «Україна — це країна на сході Європи, біля Росії. Зараз там триває конфлікт із Росією, яка анексувала Крим, та, згідно з медіавідомостями, самі кримчани за це проголосували. І я не знаю, як правильно розцінювати анексію. Конфлікт на сході України починався, як громадянська війна, основою якої стали непорозуміння між російсько- та україномовними частинами населення, а пізніше втрутилася Росія, бо в неї великий економічний інтерес до України. І конфлікт переріс у війну між двома країнами.

Щодо санкцій… Думаю, що Євросоюз мав би більше робити в плані дотримання прав людини. Та я не знаю, чи Євросоюз може взяти на себе роль арбітра в цій ситуації, тому що Україна сама чітко не говорить, що в неї відбувається. Можливо, я погано поінформована, оскільки останні два роки в медіапросторі дуже мало інформації про Україну. Я сприймаю це своєрідне замовчування як лицемірство, тому що у Франції тісні економічні стосунки з Росією і їй самій не вигідні санкції. Тому на цю тему стараються менше говорити, хоча, звичайно, ніхто не підтримує агресивні дії Росії. Та в конфлікті в Україні головним суддею має бути український народ».

Жерар, 69 років, пенсіонер: «Я знаю, що така країна існує, що її столиця — Київ і що вона розташована близько до Росії. Я не дуже цікавлюся політикою, тим більше країни, яка далеко від Франції, та з історії пригадую, що Україна завжди була дуже залежною від Росії.

Про конфлікт щось чув. Здається, він там триває вже більше десяти років. Як на мене, то це швидше громадянська війна. Українцям потрібно помиритися з Росією, бо Україна та Росія давно злилися в одну країну, навіть із релігійної точки зору.

Франції цей конфлікт нічим не загрожує, він стосується лише сходу Європи. Санкцій достатньо, і з ними потрібно закінчувати. Знаєте, раніше ми більше чули про Україну, а за останні два роки дуже мало інформації, тому в багатьох французів склалося враження, що конфлікт уже врегульований. А виявляється, він собі тліє, тліє та іноді дає кризи. Звичайно, що Україні необхідно його розв’язати. Зрозумійте, що з Росією краще бути друзями. Такі близькі країни не зможуть жити в постійній конфронтації».

Гійом, 28 років, менеджер із фармацевтичної косметики: «Я відповідаю за розповсюдження продукції в колишніх республіках Радянського Союзу. Неодноразово відвідував Росію, Україну і Казахстан. Непогано володію російською мовою, зараз вивчаю українську. Тим більше, що моя дівчина українка, хоч мешкає тут, у Парижі. На мою думку, Україна — це країна з чітко вираженою ідентичністю, достатньо європейська, з великою кількістю освіченої молоді.

Про конфлікт теж знаю. Як на мене, то це справжня війна між Україною та Росією. Мене дивує, що Україна не називає конфлікт війною.

Вважаю, що санкцій недостатньо і вони заслабкі, та, мабуть, важко застосовувати санкції до сильнішої країни, а Росія сильніша за Францію. Ну і, звичайно, між Росією та Францією існували й існують тісні економічні стосунки, а санкції «стріляють» в обидва боки.

Якщо говорити загалом про французів, то багато з них мало що знає про Україну, а війною цікавиться ще менше. Вони думають: те, що далеко від нас, нам нічим загрожувати не може. Я ж протилежної думки. При сучасному розвитку техніки і технологій хіба адекватно говорити, що Україна далеко від Франції? Три години в літаку — і я вже у Києві».

Філіпін, 25 років, бізнес-аналітик: «Ви ставите такі питання, яких я уникаю. Політикою не цікавлюся. Звичайно, знаю, що є така країна. У мене навіть кілька подружок з України, хоча вони вже отримали французьке громадянство. Дуже хороші дівчата, цілеспрямовані, працьовиті та красиві.

Щодо конфлікту, то я не знаю, як його оцінювати. Я не розумію, як його оцінює сама Україна: чи як незначний конфлікт всередині країни, чи як війну між двома країнами. Не потрібно воювати і роздмухувати небезпечні пожежі у Європі. Та як бізнес-аналітик можу вам сказати, що основні причини економічні і бізнесові. Якщо конфлікт триває, то він економічно і фінансово вигідний впливовим силам. Санкції ніхто посилювати не буде з тих самих причин. Вони негативно впливають на економіку країн Євросоюзу, тому робиться багато галасу щодо них, а самі санкції досить слабкі».

Річард, 73 роки, пенсіонер: «Я американець, та останнім часом живу у Франції. Про Україну знаю! Україна, Дніпро, Київ! Нині триває конфлікт між Україною та Росією. Путін загрожує цілісності України. Ситуація, що склалася, жахлива. Це стовідсотковий конфлікт між двома країнами, який був спланований Росією ще раніше і в зручний час почав реалізовуватися.

Я дуже надіюся, що український народ переможе і все налагодиться. Ваш президент і політики Євросоюзу хочуть владнати усі питання дипломатичним шляхом, але Путін не та людина, яка розуміє дипломатію. Вони думають, що з Путіним реально знайти спільну мову, а це не так. Йому в жодному разі не можна довіряти, бо він обдурить, як робив і раніше. А врегулювати конфлікт чи, точніше, зупинити війну потрібно якнайшвидше, тому що вона становить велику загрозу для всіх країн Європи.

Я бажаю Україні перемоги і миру».

Парижан опитувала Наталія КРАЙНИЧИН.

Париж—Тернопіль.

Фото з вільних джерел