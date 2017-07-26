Спілкуймося по-новому

Тернопільська ОДПІ головного управління ДФС у Тернопільській області і цього тижня готова до відвертого спілкування з платниками податків. Уже завтра, 27 липня, відбудеться ще одна, популярна останнім часом, Інтернет-конференція.

Тернопільська об’єднана ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, до речі, організовує їх разом з інформаційним порталом 0352.ua. Час діалогу без будь-яких обмежень — з 15-ї до 16-ї години. На всі ваші запитання, шановні земляки, буде готовий відповісти начальник управління обслуговування платників Володимир Гузенков. Пропонована тема для спілкування — «Надання адміністративних послуг у Центрі обслуговування платників».

Телефон для довідок — 43-46-46.

Колаж відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ