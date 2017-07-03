Страховий стаж — пропорційний внескам

Своєчасність і повнота сплати єдиного соціального внеску має безпосередній вплив на розмір пенсій майбутніх пенсіонерів. Усвідомлення значною частиною платників необхідності своєчасної слати внеску має свої позитивні наслідки.

Зокрема, для фізичних осіб-підприємців для зарахування періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу як повний місяць треба сплатити за місяць єдиний внесок не менший, ніж мінімальний страховий внесок, тобто 704 грн.

Мінімальний страховий внесок — сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця. У 2017 році мінімальний страховий внесок для фізичних осіб-підприємців становить 704 грн на місяць (мінімальна заробітна плата в місячному розмірі з першого січня 2017 року 3200 грн х 22 відсотки).

Із першого січня 2017-го фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, зобов’язані сплатити єдиний внесок за місяць не менший 0,5 мінімального страхового внеску.

Тобто для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, обов’язковою є сплата єдиного внеску не менше 352 грн щомісяця.

Законом визначено, що відповідні періоди здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу зараховуються пропорційно до сплаченого єдиного внеску, де страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачені страхові внески не менші, ніж мінімальний страховий внесок.

Отже, в разі сплати єдиного внеску в сумі 352 грн за місяць страховий стаж буде зараховано пропорційно, а саме 0,5 місяця, що надалі може вплинути на визначення права на пенсію за віком та її розмір.

Головне управління Пенсійного фонду в області.

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