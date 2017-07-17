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17.07.2017 автор:  Вільне Життя

Тернопіль – на онлайн-карті публічних просторів

Тернопіль став одним із 15 міст України, які представлені в проекті «УрбанПростір» — онлайн-реєстрі публічних просторів країни.

Тут позначено коворкінги (колективні офіси), реалізовані громадські ініціативи (як-от творчі майстерні, арт-простори тощо), зелені громадські простори (набережні, сквери, парки), бібліотеки і музеї небагатьох (наразі) міст України. Всі об’єкти мають опис і фото.

Кожен охочий може зареєструватися на сайті «УрбанПростору» і через спеціально розроблену форму вносити інформацію про публічні простори свого міста.

Денис ЗАХАРКІВ,

студент І курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел

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