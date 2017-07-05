Тернополянин переміг у Варшаві

«Люди не народжуються, а стають тими, ким вони є», — сказав французький поет Клод Гельвецій. У цьому переконав нас ще раз молодий артист розмовного жанру і соліст Тернопільської обласної філармонії Андрій Оленин. Він щойно закінчив виш, а серед його творчих досягнень уже значаться перемоги на Всеукраїнських фестивалях читців у Києві (І місце у 2012-му, ІІІ — 2013-го), акторів-вокалістів у Запоріжжі (І місце в 2012 році). А нещодавно на Міжнародному фестивалі пісень з мюзиклів ім. Джорджа Гершвіна у Варшаві він отримав Гран-прі та першу премію серед 17 фіналістів. А всього у конкурсі брали участь 68 учасників. Разом з ним була й фіналістка з Чорткова Марина Грабовецька.

Андрій виконував англійською мовою пісню Тоні «Марія» з мюзиклу «Вестсайдська історія» Леонарда Бернстайна і польською мовою «Якби я був багатий» композитора Джері Бока на слова Мельона Харніке з мюзиклу «Скрипаль на даху». Наш театральний режисер Борис Маланюк — член жюрі від України та інші його члени одностайно відзначили бездоганний спів Андрія Оленина, його акторське перевтілення в пісні. Наголошували на його артистичності («Такий треба мати вигляд на сцені і так співати»), професійності («То була не пісня, а маленька емоційна вистава»). До того ж Андрій єдиний на конкурсі співав польською. Його запитували, чи він часом не поляк? А може, єврей? А молодий артист твердив: «Я українець». Хоча не всім членам журі хотілося віддавати йому Гран-прі. Мовляв, польський конкурс, а найвищу нагороду отримає українець. Та голова журі запитував: «А що, був хтось кращий за нього?» Так перемога дісталася тернополянину. Серед незабутніх вражень, розповідає молодий співак, було знайомство з почесним гостем фестивалю, всесвітньо відомим кінорежисером Єжи Гоффманом. Разом з Борисом Маланюком вони вручили йому орден історико-культурної спадщини від України.

А ще Андрій Оленин розповідає: щирість, взаємна доброзичливість, спорідненість душ супроводжують його з дитинства. Тут і перша вчителька Богдана Черненко із ЗОШ №5 з поглибленим вивченням англійської мови, і викладач музшколи №1, де навчався гри на баяні, Наталія Залюбовська, і Ірина Складан у шкільному театрі «П’яте колесо». А як не згадати народних артистів України В’ячеслава Хім’яка на театральному факультеті та Наталії Лемішки на музичному в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. Добрим словом згадує й Оксану Гребеняк з катедрального церковного хору та всю свою родину… Від них, каже, отримував і отримує своєчасні добрі та щирі поради, проймається їхньою мудрістю і великим душевним тактом. Особливу вдячність за сприяння та підтримку на конкурсі молодий соліст висловлює народному артистові України, директорові філармонії Ярославу Лемішці.

Твори, юний друже! І хай буде попереду в тебе ще багато яскравих творчих перемог.

Дарія ЧУБАТА.

На фото: тріумфальна мить нагородження. Андрій ОЛЕНИН з двома польськими співачками, що вибороли друге та третє місця.

Фото з вільних джерел